李四川稱綠內參民調都在欺騙選民 蘇巧慧這樣回應了

民進黨昨公布最新民調，新北市長參選人蘇巧慧有31.5%支持度，領先國民黨參選人李四川29.0%，李四川今受訪稱民進黨內參民調都是在欺騙市民。蘇巧慧今回應說「自己和新北隊正走在正確的道路上，感謝鄉親對她和新北隊的肯定和支持」。

蘇巧慧今早出席三重「天上聖母山邊媽祖宮賜福贊境」活動時受訪表示，從現在各家的民調及這陣子民調趨勢看來，她及新北隊正走在正確的道路上，她非常感謝愈來愈多鄉親肯定他們，尤其她身邊的新北隊像李倩萍、李余典、彭佳芸、顏蔚慈等議員及三重隊長李坤城帶著大家一起為三重努力。

媒體詢問，今李四川受訪指他的房產在建造或執照時都不是工務局長，蘇巧慧回應說，財產的相關爭議應該由當事人自己來說明，她已說得很清楚，自己從來沒有做過攻擊，也沒有授意任何人去攻擊，這些事情都應該當事人自己說清楚。

另民眾黨今天成立李四川後援會，針對藍白合議題及佈局，蘇巧慧說，進步的新北本來就會有很多不同的聲音，希望未來在新北這個大舞台，各種聲音意見都被呈現，一起來討論，大家最後凝聚成共識。

蘇巧慧說，她在這段期間不斷提出各式各樣政見，照顧各個面向、各個族群，像是三大家庭照顧政見、六大福利政見、四大青年政見，甚至是寵物政見，明天我們可能還要推出原住民政見等等。

蘇巧慧今早出席三重「天上聖母山邊媽祖宮賜福贊境」活動。圖／蘇巧慧競辦提供

蘇巧慧今早出席三重「天上聖母山邊媽祖宮賜福贊境」活動。圖／蘇巧慧競辦提供