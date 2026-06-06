「新店市長」風波 詹江村宣布不領國民黨推薦函

桃園市武陵高中畢業典禮「新店市長」風波持續延燒，國民黨桃園市議員詹江村坐在臉書宣布選舉不領國民黨推薦函，引發地方政壇關注。詹江村今證實臉書貼文是自己所寫所想，但還是請大家繼續支持他，幫他拉票。

桃園市長張善政日前出席武陵高中畢業典禮，有學生喊張「新店市長」並錄影PO網，所以引發一連串議論。詹江村批評學校及家長教育失敗，另有網友灌爆學生社群平台，民進黨中央黨部、桃園市長參選人黃世杰與議員黃瓊慧、魏筠等人則相繼批評張善政呵和詹江村，事件從校園演變成政治事件，甚囂塵上。

詹江村今表示，自己只批評學校家長教育失敗，從未肉搜或曝光學生身分，但網路有心人與綠營帶風向操作稱他是始作俑者，然後藍營同志不挺他，還要他息事寧人，甚至有聲音認為他的行為會影響藍營年底選情，遭受不白之冤，我無法忍氣吞聲」，為了不影響選情，所以決定不領政黨推薦函。