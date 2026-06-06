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沈伯洋選戰規畫「陸戰占七成」蔣萬安用這句話回應
民進黨台北市長參選人沈伯洋接受聯合報專訪直言，聲量不可能直接換作選票，因此陸戰還是要占七成，且他是被「罵紅的」，空戰並沒有太大優勢。對此，蔣萬安上午受訪，對於沈伯洋的戰法，蔣萬安說，他一直都是持續專注在市政上面。
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蔣萬安上午出席2026台北市教育博覽會開幕儀式受訪，另針對沈伯洋指「台北大縱走」北市步道，沒有進展，蔣萬安說，其實他一上任，包括113年開始就規畫了大縱走的徽章，以及包括每月寶石王的挑戰賽，所以讓過去這三年參與大縱走的人數，相較於前7年成長了近八成。
另外，蔣萬安也說，市府也規畫很多新的亮點，包括草山觀瀑吊橋這個新亮點，包括指南宮、竹柏參道、夜間光環境的整體優化，讓所有市民朋友對大縱走整體的滿意度都高達95.6%。
蔣萬安指出，另外對於象山，包括入口整體機能空間的優化，以及攝影平台，包括象山之眼整體規畫，和無邊際的展望台等等，未來包括六巨石，以及象山峰在今年就會完工。他說，種種這些都看到很多具體的成果，市府會持續努力，希望更多的朋友參與台北大縱走。
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