快訊

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手！尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

陳零九傳身價破億新北買房？經紀人揭房產真相

美伊再度交火！美擊落無人機後轟雷達站 伊朗射7枚飛彈襲「敵方基地」

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋選戰規畫「陸戰占七成」蔣萬安用這句話回應

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席2026台北市教育博覽會開幕儀式受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席2026台北市教育博覽會開幕儀式受訪。記者楊正海／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受聯合報專訪直言，聲量不可能直接換作選票，因此陸戰還是要占七成，且他是被「罵紅的」，空戰並沒有太大優勢。對此，蔣萬安上午受訪，對於沈伯洋的戰法，蔣萬安說，他一直都是持續專注在市政上面。

2026九合一選舉

蔣萬安上午出席2026台北市教育博覽會開幕儀式受訪，另針對沈伯洋指「台北大縱走」北市步道，沒有進展，蔣萬安說，其實他一上任，包括113年開始就規畫了大縱走的徽章，以及包括每月寶石王的挑戰賽，所以讓過去這三年參與大縱走的人數，相較於前7年成長了近八成。

另外，蔣萬安也說，市府也規畫很多新的亮點，包括草山觀瀑吊橋這個新亮點，包括指南宮、竹柏參道、夜間光環境的整體優化，讓所有市民朋友對大縱走整體的滿意度都高達95.6%。

蔣萬安指出，另外對於象山，包括入口整體機能空間的優化，以及攝影平台，包括象山之眼整體規畫，和無邊際的展望台等等，未來包括六巨石，以及象山峰在今年就會完工。他說，種種這些都看到很多具體的成果，市府會持續努力，希望更多的朋友參與台北大縱走。

沈伯洋 蔣萬安 台北市長 2026九合一選舉

延伸閱讀

百里侯爭霸／沈伯洋重心放在陸戰：聲量不會變成選票

赴陸交流最想去北京？蔣萬安諷：民進黨不是說會有滲透破口？

命理師看台北市長選戰…蔣萬安「這期間運勢差」、沈伯洋「1事恐辛苦」

畢業生背起蔣萬安合影 驚見「爆炸頭」撞臉改變造型前的沈伯洋

相關新聞

沈伯洋選戰規畫「陸戰占七成」蔣萬安用這句話回應

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受聯合報專訪直言，聲量不可能直接換作選票，因此陸戰還是要占七成，且他是被「罵紅的」，空戰並沒有太大優勢。對此，蔣萬安上午受訪，對於沈伯洋的戰法，蔣萬安說，他一直都是持續專注在市政上面。

專訪／未被「脆」超高聲量沖昏頭 沈伯洋更在乎真實世界：陸戰要占70%

民進黨台北市長參選人沈伯洋在Threads上擁有超高聲量，他接受本報專訪時表示，聲量不會直接換做選票，自己空戰並沒有太多優勢，過去兩年很大部分「被罵紅的」，走在街頭還是很多人不認識他，陸戰比例應佔7成，第一線與民眾接觸，才能了解大家需求。

專訪／沈伯洋不排斥到中國大陸交流 揭「最想去的城市」

民進黨台北市長參選人沈伯洋要推無限城論壇，且不排斥將中國大陸城市納入，沈接受本報專訪直言，中國大陸撇除侵略台灣意圖就只是外國，只要對等前提下他不排斥赴陸交流，更提及最想拜會城市是中國首都，交流應對等，「首都對首都」。

專訪／盼悠閒生活勇敢做夢！沈伯洋「給蔣萬安的一句話」曝光

民進黨北市長參選人沈伯洋從宣布參選後不到一個月，提出不少市政藍圖，他接受聯合報專訪時再提到老屋延壽、台北市的想像。至於會想對北市長蔣萬安說什麼？他說，希望選戰能著重市政討論，讓台北市民感受到幸福。也想和北市民說，希望台北市是一個讓大家悠閒生活的城市，有悠閒生活才能勇敢做夢。

「新店市長」風波 詹江村宣布不領國民黨推薦函

桃園市武陵高中畢業典禮「新店市長」風波持續延燒，國民黨桃園市議員詹江村坐在臉書宣布選舉不領國民黨推薦函，引發地方政壇關注。詹江村今證實臉書貼文是自己所寫所想，但還是請大家繼續支持他，幫他拉票。

赴陸交流最想去北京？蔣萬安諷：民進黨不是說會有滲透破口？

民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，「雙城論壇」應該改成首都對首都，也就是跟北京舉辦。台北市長蔣萬安上午受訪反問，和對岸的交流，民進黨不是說只要和對岸交流就會有滲透的破口嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。