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赴陸交流最想去北京？蔣萬安諷：民進黨不是說會有滲透破口？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席2026台北市教育博覽會開幕儀式受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席2026台北市教育博覽會開幕儀式受訪。記者楊正海／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，「雙城論壇」應該改成首都對首都，也就是跟北京舉辦。台北市長蔣萬安上午受訪反問，和對岸的交流，民進黨不是說只要和對岸交流就會有滲透的破口嗎？

2026九合一選舉

蔣萬安上午出席2026台北市教育博覽會開幕儀式受訪，針對沈伯洋說雙城論壇沒有效益，但挺國際交流，綠營也說動物交流會有政治風險？蔣萬安說，他有看到小貓熊的照片，真的非常可愛，也相信大家很歡迎這2隻小貓熊的到來。那所以不管是動物保育的交流，或者是雙城論壇的舉辦，其實市府團隊都非常努力，也都有具體的成效。

沈伯洋接受本報專訪表示，不排除赴陸交流，最想去中國首都北京，蔣萬安說，至於和對岸的交流，民進黨不是說只要和對岸交流就會有滲透的破口嗎？

2026九合一選舉 蔣萬安 北京 沈伯洋

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