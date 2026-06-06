沈伯洋指台北步道無進展 市府駁斥：滿意度高達9成5「不要不懂裝懂」

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前直言，大縱走是柯文哲時代就開始的計畫，在蔣萬安時期沒有什麼進展。北市工務局大地處今駁斥，A進B出交通網絡早已完成，且台北大縱走滿意度達95.6%，沈的說法與事實不符、不要不懂裝懂。

北市政府大地處表示，台北大縱走於113年推出全新大縱走徽章，今年再推出「每月寶石王」挑戰活動，近三年平均參與人次較前七年成長79%。蔣市長任內，市府陸續打造「草山觀瀑吊橋」、「猴崁水圳步道吊橋」等步道新亮點，並完成指南宮竹柏參道夜間光環境優化。

大地處指出，台北大縱走早已規畫30分鐘內可銜接大眾運輸的「A進B出」低碳健行路線，目前全市18處步道群皆可透過大眾運輸便捷抵達；根據114年活動調查，北大縱走整體滿意度更高達95.6%，顯示相關建設與規劃深獲民眾肯定，呼籲外界在不了解實際情況與具體成果前，不要不懂裝懂。

另外，針對外界認為登山「A進B出」應加強交通規劃，大地處表示，對於經常登山的民眾而言，「A進B出」早已是相當普遍的健行模式，因此，臺北大縱走自規畫之初，即提供30分鐘內可銜接大眾運輸的低碳接駁方案，每段步道路線的起訖端點皆可連接捷運站、公車站或YouBike站，讓民眾可依需求靈活安排路線；另針對開車族及親子客群，也規劃多條「A點進、A點出」的環狀步道系統，如「樟樹－樟湖環狀步道」，滿足不同族群的登山需求。

至於停車與交通規畫議題，大地處指出，北市大眾運輸路網完善，淺山登山口周邊腹地普遍有限，若大規模增設停車場，反而可能破壞自然景觀與生態環境。因此，大地處在「步道全攻略」、「台北大縱走導覽手冊」及官方網站中，均提供完整且清楚的交通資訊，協助民眾選擇最適合的接駁方式，兼顧便利性與環境永續。

針對步道設施及環境維護方面的質疑，大地處指出，早已克服山區無水、無電等環境限制，於全市步道重要節點建置高達83座流動廁所，每日皆派員上山實施清潔維護，搭配密集的巡勘人員嚴格檢查整潔，確保步道環境整潔與遊憩品質。

在步道自然與文化歷史的結合方面，大地處於113年推出的「台北大縱走導覽手冊」已將步道與沿線的人文歷史深度結合，例如大屯山步道結合火山地質、貓空環狀步道結合茶香農業等；台北大縱走第七段的指南山徑亦積極與指南宮、優人神鼓等民間團體跨界合作，舉辦「台北里山川」系列活動，將宗教文化、表演藝術與自然地景結合，帶動在地觀光。

大地處表示，步道經營除提升遊憩品質外，也必須兼顧生態保育與環境永續，落實「還山於林」理念。蔣萬安市長上任以來，積極整頓圓山一帶的舊有違章建物、打除不透水鋪面，預計今(115)年度將完成最後30處場域的整頓。大地處持續推動植樹綠化、廣植林木，在兼顧遊憩需求下，打造「微風平台」、「北眼平台」與「森林方舟」等精緻休憩點，讓環境復育、景觀優化與市民遊憩需求得以兼顧。