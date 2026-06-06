專訪／推北市願景 沈伯洋：從改造公務員職場「根」做起 才能長成森林

民進黨台北市長參選人沈伯洋自5月13日宣布參選後，風風火火走遍北市大小行程，他接受聯合報專訪時，針對北市政策的願景，他認為，要從改造北市公務員職場環境、留住人才作為「根」，才能有餘力去長出樹、結成果，並長成茂密的森林，這些做好了，國際間交流的題目才會千變萬化。

沈伯洋陸陸續續拋出政見，但被問及至於何時會有市政白皮書或主軸政見？他借鏡4年前陳時中競選，當時拋出了上百個政見，卻都是固定在某族群，很難一體適用。所以假設北市府要做好的市政、做到位，那就是先解決公務人員工作環境，「覺得應該要從『根』說起。」

他說，北市府公務人員缺額狀況有些單位到了二、三成，雖然每個國家首都也都會遇到這樣狀況，但就要參考各大城市怎麼解決，以營造出友善職場工作環境，公務員才有餘力去思考規畫市政，這也是為什麼他會提出對公務員勞工政策、育兒政策改善。

眼下最熱的北士科議題，他計畫園區內設置AI研究院，藉此變成市政府的大腦，「創意部分就由研究院來做，市府則是回歸到本來專業。」這樣公務員人力充足，後面推行的政策也就能順利，總結下來依舊是「根」這件事情的最重要。

沈伯洋說，「根」長好了自然有力量去推行施政，後頭才會有數的骨幹，就包含了文化、音樂、育兒、長照等產業都需要幫助，但終歸一句「誘因是什麼？」像是台北市府有敬老卡，但是每個月點數都沒有用完，所以前陣子提出的親子同行卡，不能侷限在親子還有阿公阿嬤，不過也要有相對應的供給面。

他舉例，大稻埕的一間獨立書店推出走讀文化，就可以申請同行卡認證，透過APP，家長就知道有活動能參加、當地居民學到文化活動，這一類的政策才有辦法商家、企業起來，文化根基就能夠開花、結果。

當然，結出來了果實又能再細分兩大類，沈伯洋說，一類型是吸引別人來，另一個是人才交流。人才交流就像之前提出的「無限城」，現在比較想知道怎麼吸引別人進來，假如舉辦AI黑客松時，那要怎麼讓人繼續留在台北？又觀光人潮怎麼進到台北？

他說，首爾、布拉格一直稱自己是登山城，但其實台北才是真正的登山城，這就要將北市150多條登山步道整合，上述提到的文化根基做好，就能將人文、歷史、自然等連結，成為了外國觀光客認識台北的重要視野，屆時國際交流，題目就能千變萬化。

台北市長參選人、立委沈伯洋接受聯合報專訪談施政願景。記者杜建重／攝影