專訪／盼悠閒生活勇敢做夢！沈伯洋「給蔣萬安的一句話」曝光

民進黨北市長參選人沈伯洋從宣布參選後不到一個月，提出不少市政藍圖，他接受聯合報專訪時再提到老屋延壽、台北市的想像。至於會想對北市長蔣萬安說什麼？他說，希望選戰能著重市政討論，讓台北市民感受到幸福。也想和北市民說，希望台北市是一個讓大家悠閒生活的城市，有悠閒生活才能勇敢做夢。

他認為，努力對市政提出各種解方，只要打到點、願意動起來，對城市都是好事。若北市引用他的政策？他說，知識是共享，很棒拿去用。

沈伯洋說，台北市在都更這件事有點可惜，前後推動了公辦都更、大都更、危老改建，現在也想發展自辦都更，這些都是不同的都市更新方案，但是都要走都更，但現行法律下，徵得一定人數同意，但是市府就能介入強拆？

因此，他認為，大量的老屋共同實施老屋延壽，或許推動的時間比較快。現行中央祭出加裝電梯、樓梯改裝的補助外，最重要的是老舊管線汰換，通常管線使用20、30年就該更換，但是老屋動輒40年以上，已經潛藏公安的危險性。

他也說，而且許多公寓老屋都是連棟，一起施作屋頂、綠化和能源，不僅僅是行政程序簡便達到更新，也能更富有創意，不過，都市更新還是得持續推動，尤其是以捷運導向的TOD（大眾運輸導向型發展）一定還是要持續開發。

放眼全球，台北市也是不可小覷的城市，當被問到北市能借鏡哪座大城市發展？沈伯洋說，以人口基數來說，美國波士頓、西雅圖算是小而美，而台北又有大台北生活圈，反而較像是東京，小而美城市很好做沙盒試驗，反觀大城市不容易，「很難效法也很難類比哪座城市，但每個城市都有執得效法的地方。」

會對於台北市有這麼多想像，沈伯洋分享，除了小時候陪阿祖逛市場外，在深入人文及地理面，大概是從建國中學時期「鄉土文化研究社」培養，當時每一到兩個禮拜老師走讀，像是作家劉克襄。政策面則是在美國犯罪與法律社會學博士所學，特別著重於都市設計的訓練。

「希望選戰能著重市政討論，讓台北市民感受到幸福。」沈伯洋想了下給蔣萬安的一句話，他也說，以往選舉不到2、3周就會發展成負面打法，但現在大家卻蠻願意討論市政議題，AI未來十年發展？地方市政喊出AI城市，要怎麼落實？這些都很健康、都是好事。

至於會想對台北市民說什麼？沈伯洋說，希望台北市是一個讓大家悠閒生活的城市，有悠閒生活才能勇敢做夢。