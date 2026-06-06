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專訪／是否辭職選市長？沈伯洋：當一天和尚敲一天鐘
民進黨台北市長參選人沈伯洋接受本報專訪，被問到選舉後期會不會辭不分區立委，沈伯洋說「我覺得不會」，因為獲得選票，所以才在這裡，這是人民給我們的責任，怎會說要去挑戰別的，現在的不要做？即便清晨跑市場，上午還是能回立法院質詢，當一天和尚敲一天鐘。
2026九合一選舉
談到徵召過程，黨是否希望這次選舉目標是「拖住」市長蔣萬安？沈伯洋表示「沒有要我拖住誰」，賴清德總統只談了兩件事，第一，大家還不夠認識他，除了本來專業外，一定要跑遍整個台北，透過市場掃街、座談會和客廳會等，了解民意很重要，第二，總統認為台北是首都，要有國際觀，希望他能發揮外交專業。
賴總統同時也提到基層對於他的認識不足，在這次選戰必須跑遍整個台北，透過市場掃街、座談會和客廳會來了解民意，讓更多人認識自身真實樣貌。
沈伯洋也形容「賴總統是一個很堅韌、護國的人」私底下其實非常溫柔，且是一個很有同理心的人。
被問到接受訪問談及國際時事議題是否會找賴總統討論，他表示，是根據自己長期以來的專業與主張直接回覆，沒有先與賴總統討論。
至於如何與黨籍新北市長參選人蘇巧慧合作？沈伯洋說，在賓大就跟蘇交流，現在每周五大會都會在議場內討論雙北政策，蘇也給他很多選舉上的意見，他們都認同雙北要合作，與蔣萬安、李四川上對下「雙北共治」不同，雙北應該要「共好」，可以合作，但城市間仍有各自特色。
沈伯洋說，城市之間仍應該要有好的良性競爭，合作可以是交通、醫療、管線，但學校、人才間仍應要保有競爭，「樹的養分不同，長出來的樣子也不一樣，各有特色」，雙北才能共好。
沈伯洋也預告，雙方也有討論很多政策上可以合作空間，未來競選也會提出聯合政見，造福雙北市長。
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