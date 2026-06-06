快訊

NBA／唐斯、布里吉斯聯手開砲！尼克第二節逆轉馬刺半場4分領先

就是今天！千載難逢「超級666日」降臨 命理師曝開運招財秘訣

九合一風雲／高嘉瑜化身沈伯洋信徒 回歸引爆藍綠夾殺

聽新聞
0:00 / 0:00

專訪／是否辭職選市長？沈伯洋：當一天和尚敲一天鐘

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱李承穎蕭白雪／台北即時報導
台北市長參選人、立委沈伯洋接受聯合報專訪談施政願景。記者杜建重／攝影
台北市長參選人、立委沈伯洋接受聯合報專訪談施政願景。記者杜建重／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受本報專訪，被問到選舉後期會不會辭不分區立委，沈伯洋說「我覺得不會」，因為獲得選票，所以才在這裡，這是人民給我們的責任，怎會說要去挑戰別的，現在的不要做？即便清晨跑市場，上午還是能回立法院質詢，當一天和尚敲一天鐘。

2026九合一選舉

談到徵召過程，黨是否希望這次選舉目標是「拖住」市長蔣萬安？沈伯洋表示「沒有要我拖住誰」，賴清德總統只談了兩件事，第一，大家還不夠認識他，除了本來專業外，一定要跑遍整個台北，透過市場掃街、座談會和客廳會等，了解民意很重要，第二，總統認為台北是首都，要有國際觀，希望他能發揮外交專業。

賴總統同時也提到基層對於他的認識不足，在這次選戰必須跑遍整個台北，透過市場掃街、座談會和客廳會來了解民意，讓更多人認識自身真實樣貌。

沈伯洋也形容「賴總統是一個很堅韌、護國的人」私底下其實非常溫柔，且是一個很有同理心的人。

被問到接受訪問談及國際時事議題是否會找賴總統討論，他表示，是根據自己長期以來的專業與主張直接回覆，沒有先與賴總統討論。

至於如何與黨籍新北市長參選人蘇巧慧合作？沈伯洋說，在賓大就跟蘇交流，現在每周五大會都會在議場內討論雙北政策，蘇也給他很多選舉上的意見，他們都認同雙北要合作，與蔣萬安、李四川上對下「雙北共治」不同，雙北應該要「共好」，可以合作，但城市間仍有各自特色。

沈伯洋說，城市之間仍應該要有好的良性競爭，合作可以是交通、醫療、管線，但學校、人才間仍應要保有競爭，「樹的養分不同，長出來的樣子也不一樣，各有特色」，雙北才能共好。

沈伯洋也預告，雙方也有討論很多政策上可以合作空間，未來競選也會提出聯合政見，造福雙北市長。

台北市長參選人、立委沈伯洋接受聯合報專訪談施政願景。記者杜建重／攝影
台北市長參選人、立委沈伯洋接受聯合報專訪談施政願景。記者杜建重／攝影

沈伯洋 蔣萬安 台北市長 2026九合一選舉

延伸閱讀

專訪／沈伯洋不排斥到中國大陸交流 揭「最想去的城市」

專訪／沈伯洋半夜還在回Threads…掃街也發現市民最在乎這兩件事

專訪／盼悠閒生活勇敢做夢！沈伯洋「給蔣萬安的一句話」曝光

專訪／推北市願景 沈伯洋：從改造公務員職場「根」做起 才能長成森林

相關新聞

專訪／未被「脆」超高聲量沖昏頭 沈伯洋更在乎真實世界：陸戰要占70%

民進黨台北市長參選人沈伯洋在Threads上擁有超高聲量，他接受本報專訪時表示，聲量不會直接換做選票，自己空戰並沒有太多優勢，過去兩年很大部分「被罵紅的」，走在街頭還是很多人不認識他，陸戰比例應佔7成，第一線與民眾接觸，才能了解大家需求。

專訪／沈伯洋不排斥到中國大陸交流 揭「最想去的城市」

民進黨台北市長參選人沈伯洋要推無限城論壇，且不排斥將中國大陸城市納入，沈接受本報專訪直言，中國大陸撇除侵略台灣意圖就只是外國，只要對等前提下他不排斥赴陸交流，更提及最想拜會城市是中國首都，交流應對等，「首都對首都」。

專訪／盼悠閒生活勇敢做夢！沈伯洋「給蔣萬安的一句話」曝光

民進黨北市長參選人沈伯洋從宣布參選後不到一個月，提出不少市政藍圖，他接受聯合報專訪時再提到老屋延壽、台北市的想像。至於會想對北市長蔣萬安說什麼？他說，希望選戰能著重市政討論，讓台北市民感受到幸福。也想和北市民說，希望台北市是一個讓大家悠閒生活的城市，有悠閒生活才能勇敢做夢。

沈伯洋指台北步道無進展 市府駁斥：滿意度高達9成5「不要不懂裝懂」

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前直言，大縱走是柯文哲時代就開始的計畫，在蔣萬安時期沒有什麼進展。北市工務局大地處今駁斥，A進B出交通網絡早已完成，且台北大縱走滿意度達95.6%，沈的說法與事實不符、不要不懂裝懂。

專訪／推北市願景 沈伯洋：從改造公務員職場「根」做起 才能長成森林

民進黨台北市長參選人沈伯洋自5月13日宣布參選後，風風火火走遍北市大小行程，他接受聯合報專訪時，針對北市政策的願景，他認為，要從改造北市公務員職場環境、留住人才作為「根」，才能有餘力去長出樹、結成果，並長成茂密的森林，這些做好了，國際間交流的題目才會千變萬化。

專訪／沈伯洋半夜還在回Threads…掃街也發現市民最在乎這兩件事

民進黨台北市長參選人沈伯洋自5月13日宣布參選後，盡可能親自掃遍北市大小地區，他接受聯合報專訪時透露，「掃街是很快樂的過程。」能傾聽民眾希望哪些市政能得以解決，也發現最在乎的是交通跟衛生，不過他笑說，但過程中唯一消耗的就是體力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。