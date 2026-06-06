專訪／沈伯洋不排斥到中國大陸交流 揭「最想去的城市」

民進黨台北市長參選人沈伯洋要推無限城論壇，且不排斥將中國大陸城市納入，沈接受本報專訪直言，中國大陸撇除侵略台灣意圖就只是外國，只要對等前提下他不排斥赴陸交流，更提及最想拜會城市是中國首都，交流應對等，「首都對首都」。

沈伯洋說，跟不同城市交流時首先要知道該城市優勢、弱勢在哪，如果要和中國大陸交流，也必須知道對方城市有哪些地方值得學習。雙城論壇舉辦至今沒什麼效益，但如果他當市長要辦論壇絕對會找出具有效益的地方，這也是他過去所提「無限城論壇」概念，「赴陸交流我當然也不排斥，是他們要不要讓我進去」。

被問到若到大陸最想去哪個城市？沈伯洋說，交流應對等，台北市身為首都對接應該也是首都，且首都會遇到問題也類似，但中國是要進攻台灣的國家，資料分享就必須更加謹慎，有可能會被拿來利用，若撇除這層顧慮，中國對他來講就是外國。

不過沈伯洋曾在2025年10月遭陸方發布通緝，未來若成功當選市長能否赴陸仍是問題，沈伯洋表示不擔心，並笑稱原本被制裁的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）改譯名後都去了，說不定把沈伯洋的伯改成木字旁也能去，「真正感到有壓力的是他們，不是我」。

被藍營貼上「只會抗中保台」標籤，是否會成為選戰包袱？「保護台灣不應當成包袱」他直言，在任何時候守護國家安全都是重中之重，沒有國就沒有家，不管是在選舉行程或是立院受訪被問到這些議題他都不會迴避。

沈伯洋直言，保護台灣沒有迴避空間，不管何時都會直球對決，與他選市長談市政也沒有衝突。若一個立委擅長兒童福利，也不會有人說只會兒童福利，其他都不會。

沈伯洋表示，中國大陸從他進入政界以前就非常針對他，包含散播他在美國有房的不實謠言等言論，甚至他明明是說「中國配偶容易被威脅，是我們需要保護的對象」，卻變成「獵殺中配」，還有網友去問AI是否有說過「獵殺中配」，竟被憑空生成。

他說，中國企圖將他形塑成一個偏激且凶狠的人，加上在立法院國防外交委員會工作，經常需要為了捍衛立場而表現得比較強硬，導致民眾在電視上看到的他看起來比較兇。

他笑稱，這幾周走到街頭拜票，不少人都問他「你怎麼看起來那麼溫和？」

沈伯洋表示，他現在仍是立委也是國防外交委員會委員，國安問題是本於專業與職責回答，而作為市長參選人對於市政也有研究跟想法，兩者間不會有衝突，「就像照顧小孩跟照顧老人不衝突一樣」，他也希望這場選戰大眾能看見他在國安標籤外多元治理能力。