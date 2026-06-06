快訊

NBA／唐斯、布里吉斯聯手開砲！尼克第二節逆轉馬刺半場4分領先

就是今天！千載難逢「超級666日」降臨 命理師曝開運招財秘訣

九合一風雲／高嘉瑜化身沈伯洋信徒 回歸引爆藍綠夾殺

聽新聞
0:00 / 0:00

專訪／沈伯洋不排斥到中國大陸交流 揭「最想去的城市」

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱李承穎蕭白雪／專訪
台北市長參選人、立委沈伯洋接受聯合報專訪談施政願景。記者杜建重／攝影
台北市長參選人、立委沈伯洋接受聯合報專訪談施政願景。記者杜建重／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋要推無限城論壇，且不排斥將中國大陸城市納入，沈接受本報專訪直言，中國大陸撇除侵略台灣意圖就只是外國，只要對等前提下他不排斥赴陸交流，更提及最想拜會城市是中國首都，交流應對等，「首都對首都」。

2026九合一選舉

沈伯洋說，跟不同城市交流時首先要知道該城市優勢、弱勢在哪，如果要和中國大陸交流，也必須知道對方城市有哪些地方值得學習。雙城論壇舉辦至今沒什麼效益，但如果他當市長要辦論壇絕對會找出具有效益的地方，這也是他過去所提「無限城論壇」概念，「赴陸交流我當然也不排斥，是他們要不要讓我進去」。

被問到若到大陸最想去哪個城市？沈伯洋說，交流應對等，台北市身為首都對接應該也是首都，且首都會遇到問題也類似，但中國是要進攻台灣的國家，資料分享就必須更加謹慎，有可能會被拿來利用，若撇除這層顧慮，中國對他來講就是外國。

不過沈伯洋曾在2025年10月遭陸方發布通緝，未來若成功當選市長能否赴陸仍是問題，沈伯洋表示不擔心，並笑稱原本被制裁的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）改譯名後都去了，說不定把沈伯洋的伯改成木字旁也能去，「真正感到有壓力的是他們，不是我」。

被藍營貼上「只會抗中保台」標籤，是否會成為選戰包袱？「保護台灣不應當成包袱」他直言，在任何時候守護國家安全都是重中之重，沒有國就沒有家，不管是在選舉行程或是立院受訪被問到這些議題他都不會迴避。

沈伯洋直言，保護台灣沒有迴避空間，不管何時都會直球對決，與他選市長談市政也沒有衝突。若一個立委擅長兒童福利，也不會有人說只會兒童福利，其他都不會。

沈伯洋表示，中國大陸從他進入政界以前就非常針對他，包含散播他在美國有房的不實謠言等言論，甚至他明明是說「中國配偶容易被威脅，是我們需要保護的對象」，卻變成「獵殺中配」，還有網友去問AI是否有說過「獵殺中配」，竟被憑空生成。

他說，中國企圖將他形塑成一個偏激且凶狠的人，加上在立法院國防外交委員會工作，經常需要為了捍衛立場而表現得比較強硬，導致民眾在電視上看到的他看起來比較兇。

他笑稱，這幾周走到街頭拜票，不少人都問他「你怎麼看起來那麼溫和？」

沈伯洋表示，他現在仍是立委也是國防外交委員會委員，國安問題是本於專業與職責回答，而作為市長參選人對於市政也有研究跟想法，兩者間不會有衝突，「就像照顧小孩跟照顧老人不衝突一樣」，他也希望這場選戰大眾能看見他在國安標籤外多元治理能力。

台北市長參選人、立委沈伯洋接受聯合報專訪談施政願景。記者杜建重／攝影
台北市長參選人、立委沈伯洋接受聯合報專訪談施政願景。記者杜建重／攝影

沈伯洋 中國大陸 2026九合一選舉 台北市長

延伸閱讀

專訪／是否辭職選市長？沈伯洋：當一天和尚敲一天鐘

專訪／沈伯洋半夜還在回Threads…掃街也發現市民最在乎這兩件事

百里侯爭霸／沈伯洋重心放在陸戰：聲量不會變成選票

專訪／盼悠閒生活勇敢做夢！沈伯洋「給蔣萬安的一句話」曝光

相關新聞

專訪／未被「脆」超高聲量沖昏頭 沈伯洋更在乎真實世界：陸戰要占70%

民進黨台北市長參選人沈伯洋在Threads上擁有超高聲量，他接受本報專訪時表示，聲量不會直接換做選票，自己空戰並沒有太多優勢，過去兩年很大部分「被罵紅的」，走在街頭還是很多人不認識他，陸戰比例應佔7成，第一線與民眾接觸，才能了解大家需求。

專訪／沈伯洋不排斥到中國大陸交流 揭「最想去的城市」

民進黨台北市長參選人沈伯洋要推無限城論壇，且不排斥將中國大陸城市納入，沈接受本報專訪直言，中國大陸撇除侵略台灣意圖就只是外國，只要對等前提下他不排斥赴陸交流，更提及最想拜會城市是中國首都，交流應對等，「首都對首都」。

專訪／盼悠閒生活勇敢做夢！沈伯洋「給蔣萬安的一句話」曝光

民進黨北市長參選人沈伯洋從宣布參選後不到一個月，提出不少市政藍圖，他接受聯合報專訪時再提到老屋延壽、台北市的想像。至於會想對北市長蔣萬安說什麼？他說，希望選戰能著重市政討論，讓台北市民感受到幸福。也想和北市民說，希望台北市是一個讓大家悠閒生活的城市，有悠閒生活才能勇敢做夢。

沈伯洋指台北步道無進展 市府駁斥：滿意度高達9成5「不要不懂裝懂」

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前直言，大縱走是柯文哲時代就開始的計畫，在蔣萬安時期沒有什麼進展。北市工務局大地處今駁斥，A進B出交通網絡早已完成，且台北大縱走滿意度達95.6%，沈的說法與事實不符、不要不懂裝懂。

專訪／推北市願景 沈伯洋：從改造公務員職場「根」做起 才能長成森林

民進黨台北市長參選人沈伯洋自5月13日宣布參選後，風風火火走遍北市大小行程，他接受聯合報專訪時，針對北市政策的願景，他認為，要從改造北市公務員職場環境、留住人才作為「根」，才能有餘力去長出樹、結成果，並長成茂密的森林，這些做好了，國際間交流的題目才會千變萬化。

專訪／沈伯洋半夜還在回Threads…掃街也發現市民最在乎這兩件事

民進黨台北市長參選人沈伯洋自5月13日宣布參選後，盡可能親自掃遍北市大小地區，他接受聯合報專訪時透露，「掃街是很快樂的過程。」能傾聽民眾希望哪些市政能得以解決，也發現最在乎的是交通跟衛生，不過他笑說，但過程中唯一消耗的就是體力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。