專訪／未被「脆」超高聲量沖昏頭 沈伯洋更在乎真實世界：陸戰要占70%

民進黨台北市長參選人沈伯洋在Threads上擁有超高聲量，他接受本報專訪時表示，聲量不會直接換做選票，自己空戰並沒有太多優勢，過去兩年很大部分「被罵紅的」，走在街頭還是很多人不認識他，陸戰比例應佔7成，第一線與民眾接觸，才能了解大家需求。

沈伯洋說，從大罷免的公民運動就知道網路聲量無法和真實世界的選票直接連結，網路較容易讓相同價值觀的人聚在一起，只要移動到另一個同溫層，就會發現想法南轅北轍，且真實世界不會總是一群人聚集，真實世界是扁平的；網路是全台灣，並不侷限在台北或哪個選區，還是要在選區多跑，才會獲得支持，「陸戰還是最重要的」。

網路社群近來因選舉起跑，仇恨言論多，他也說，過激言論的政黨支持者，在真實世界只占1%、2%，甚至Nature期刊今年就做過研究，2%到3的人引起網路上80%的衝突，這一小部分會放大，讓彼此都認為對方支持者偏激，互相指責，這其實不健康。

是否呼籲支持者保持理性？他表示，從政前就在這樣做，例如大家都覺得他是研究認知作戰的專家，但他一天到晚都講「不要隨便把任何事情都歸類為認知作戰」，或遇到事情「先緩緩」，但這些卻不會被媒體引用。

雖然外界認為他聲量高空戰能力強，但沈伯洋說，自己並未有拿到太多優勢，雖然在Threads上擁有高聲量，但畢竟只是社群平台之一，如果去看臉書，甚至抖音又會是另一個世界，很多特定媒體、粉專很喜歡罵他，雖是聲量但都是負面，也讓他笑稱自己「是被罵紅的」，他被黑久了，如今反而有反差。

沈伯洋說，雖然社群網路已相當發達，但實際走在街頭還是有很多的長輩並不認識他，透過辦座談會、客廳會才是真正吸收民意方式，也才能讓更多人認識他，陸戰的比重至少應占70%，唯有直接與市民接觸，才能發現民眾真正關心的事。