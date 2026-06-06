基隆雙層觀巴被刪5000萬童子瑋稱「奇蹟」 綠白議員參選人隔空交戰

民進黨和無黨籍議員聯手趁國民黨議員多未出席時機發動表決，以人數優勢成功刪除5000萬購買2輛雙層觀光巴士，民進黨市長參選人議長童子瑋昨以「奇蹟發生了」形容，引發白綠議員參選人隔空交戰，白指議長稱審查預算是「奇蹟」，總質詢卻不見人影，批失議長高度；綠回擊基隆需要專業監督者，而非市府應聲蟲。

基隆市政府花2196萬採購雙層巴士，今年4月13日啟程載客，但初期遊客不多，市府此次定期會再編5000萬要再買2輛雙層觀光巴士。但民進黨議員4日利用人數優勢，緊急發動投票表決，刪除5000萬整筆預算。最後票8比3，成功刪除。議員席次藍大於綠甚多，此次因太過輕忽缺席審查會，讓政壇掀波，府會再度槓上，讓尋求連任的謝國樑力推的觀光政策「灰頭土臉」。

童子瑋昨天在臉書貼文「奇蹟發生了」，指民進黨團在基隆市議會，成功替市民守住5000萬納稅錢，刪除了謝國樑市府編列的「雙層觀光巴士」預算，因為雙層巴士根本沒有觀光效益，沒有完整規畫，更別說還要買第二梯次。

曾任市府副發言人的民眾黨提名中正區議員參選人林廷翰昨晚表示，預算本來就該接受監督與審查，這是民主政治的常態，但身為議長，更重要的是維持議事中立與公平，而不是帶頭製造對立、挑撥離間。童子瑋卻將整個過程視為「奇蹟」，甚至試圖把責任推向主持審查會的何淑萍主席，刻意操作特定議員與市府間的矛盾。

民進黨提名中正區議員參選人黃紀仁回擊表示，林廷翰刻意抹黑，深感遺憾，林指責童子瑋議長因公務城市交流、依法由前議長代理主持議事為「缺席、沒高度」，暴露其對政府機關運作制度的無知。代理機制本為行政與議事運作之常態，謝國樑市長執政三年多來，難道每場市政會議皆親自主持、從未缺席？基隆需要的是專業的監督者與看緊荷包的代言人，而非流於政治口水、盲目為施政無能護航的應聲蟲。