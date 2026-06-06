沈伯洋「首都對首都」不排斥赴陸 最想訪北京

民進黨台北市長參選人沈伯洋過去常被貼上「抗中保台」標籤，也提出無限城論壇可包含上海。沈伯洋接受專訪表示，不排斥赴陸交流，最想拜訪城市是中國首都，「首都對首都」。能否順利赴陸？他直言「有壓力的是他們，不是我」。

「抗中保台」是否會成為選戰包袱？沈伯洋直言，保護台灣沒有回避空間，也不應成包袱，任何時候守護國家安全都是重中之重，沒有國就沒有家；且不應該被標籤化，例如有立委專長是兒童福利，「大家也不會說你只會兒童福利，什麼都不會」。

沈伯洋表示，中國從他進入政界前就非常針對他，攻擊根本是鋪天蓋地，包含散播他在美國有房等不實謠言，中國企圖將他形塑成偏激且凶狠的人，這樣比較好打，讓選民覺得沒必要聽他說話；甚至他明明是說「中國配偶容易被威脅，是我們需要保護的對象」，卻變成「獵殺中配」。

他說，加上在立法院國防外交委員會工作，為了捍衛立場而表現得比較強硬，他笑說這幾周掃街，不少人都問他「你怎麼看起來那麼和藹？」

是否赴陸交流？沈伯洋說，雙城論壇舉辦至今沒什麼效益，如果他當市長，要辦論壇絕對會找出具體效益，這也是他過去所提「無限城論壇」概念，赴陸交流當然也不排斥，「是他們要不要讓我進去。」最想去大陸哪個城市？沈伯洋說，北市身為首都對接應該也是首都，遇到的問題也類似，但中國是要進攻台灣的國家，資料分享必須更加謹慎，可能被拿來利用，若撇除這層顧慮，中國城市對他來講就是外國城市。

不過沈伯洋去年十月遭陸方發布通緝，能否赴陸成問題？他表示不擔心，並笑稱原本被制裁的美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）改譯名後都去了，說不定把沈伯洋的伯改成木字旁也能去，「有壓力的是他們」。