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人物側寫／黑熊院長洗掉爆炸頭 恢復溫和人設

聯合報／ 本報記者邱書昱洪子凱李承穎

民進黨立委沈伯洋迎戰綠營艱困選區，原本不被看好，但不到一個月，沈帶來極高聲量，讓首都市長之戰掀起全國關注，沈伯洋想「恢復人設」走溫和學者路線，但藍綠也因他參選快速激化，社群仇恨言論伴隨而來，他的「生態系」想開花結果，還有長路要走。

2026九合一選舉

四十四歲沈伯洋曾任台北大學犯罪學研究所副教授、創辦黑熊學院，過去頂著爆炸頭，談認知作戰、中共滲透，站在大罷免第一線，高仇恨值成了他難以撕去的標籤；民進黨徵召後，沈伯洋改以俐落旁分的髮型亮相，「社會生態學」更取代「抗中保台」成他最新關鍵字。

被問到聲量轉換選票，他理性分析陸戰比空戰重要，未被空中吹捧沖昏頭，更在乎真實世界的聲音，他的選戰起手式是用大數據分析一九九九、研究議員質詢題目等，再從街頭聽市民心聲得到驗證。

他每天行程滿檔，即便忙到半夜也會在社群上與支持跟反對者對話，睡不到五小時，卻直言掃街很快樂，「對台北願景，不能因選戰艱困就不講」，以大樹要先扎根才能結果、長成森林等擘畫藍圖，不願「ＯＫ繃」式單點填補市政缺口，比起傳統選戰，沈更像走一場大型社會實踐。

跨越血緣的收養是沈伯洋愛的佳話，沈溫柔細數女兒曾拿支持者做的沈伯洋娃娃，沿路和鄰居說「沈伯洋來和大家打招呼」他趕緊笑說先不要，也堅持女兒若有露臉，就一定要戴深色墨鏡，保護隱私。但話鋒一轉，仍嚴肅看待過去兩年來，妻女都曾收到死亡威脅，走過來時路，他認為目前選舉攻擊還算小兒科，但對家人卻充滿不捨。

大罷免之恨卻阻斷他與異溫層間的對話，去年的獵巫景象正在首都之戰重演，他跟市長蔣萬安在社群被丑角化，沈更不解模仿他「伯洋體」的藍委，明明是認識他的同事，理應知道他不是這樣說話。

可當仇恨瀰漫選舉，不僅會模糊市政討論，藍綠自然也高度對立，就像抨擊他講廢話的藍委們，也曾是他極力號召的罷免對象。首都之戰若落入藍綠對決，市民要怎麼感受到他期待的幸福呢？

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