百里侯爭霸／沈伯洋重心放在陸戰：聲量不會變成選票

民進黨台北市長參選人沈伯洋上月十三日提名後，在社群聲量大幅提升，藍綠攻防激烈，他接受本報專訪直言，聲量不可能直接換作選票，因此陸戰還是要占七成，且他是被「罵紅的」，空戰並沒有太大優勢；他也想跟市長蔣萬安說，希望選戰能著重市政討論，讓市民感受到幸福。

談起徵召過程，沈伯洋說，賴清德總統交代他兩件事，第一，大家還不夠認識他，一定要跑遍整個台北，透過座談會、市場掃街等，了解民意很重要；第二，總統認為台北是首都，要有國際觀，希望他能發揮外交專業。

去年大罷免沈伯洋獲得空前聲量，最後卻失敗告終，如何避免重蹈覆轍？他說，從去年公民運動到現在，大家都知道網路聲量和真實世界得票不會一致，網路容易讓相同價值觀的人聚在一起，只要移動到另一個同溫層，就會發現想法南轅北轍；且網路是全台，並不侷限在哪個選區，還是要在選區多跑，才會獲支持，「陸戰還是最重要」。

至於最近社群因選戰仇恨言論多，他說，研究指出百分之二到三的人引起網路百分之八十的衝突，這一小部分會放大，讓彼此都認為對方支持者偏激，互相指責，這其實不健康。是否呼籲支持者保持理性？他說，從政前就常這樣做，大家都覺得他是研究認知作戰的專家，「但我超常講不要隨便把任何事情都歸類為認知作戰」。

外界認為他空戰能力強，但沈伯洋說，自己並未有拿到太多優勢，例如在Threads上擁有高聲量，如果去看臉書、抖音又會是另一個世界，很多媒體、粉專很喜歡罵他，也讓他笑稱自己是「被罵紅的」。

「還有很多人不認識我。」沈伯洋說，陸戰的比重至少應占七成，才能發現民眾真正關心的事，例如，長者跟他反應，包含公車起步太快，或來不及招手公車就開走，家長在乎通學路、自行車族覺得車道不連續性等，看似小事，但都很重要。

至於選戰最後辭職選市長？沈伯洋說「我覺得不會」，獲得選票才在這裡，這是人民給我們的責任，怎會說要去挑戰別的，現在的不要做？即便清晨跑市場，上午還是能回立法院質詢，「當一天和尚敲一天鐘」。

針對北市願景，他認為，要從改造公務員職場環境、留住人才作為「根」做起，才有餘力長出樹、結成果，並長成茂密森林。他認為北市都更有點可惜，現行法律下，都更要徵得一定人數同意，因此連棟老屋共同實施「老屋延壽」比較快，不僅行政程序簡便，也更富有創意。

若蔣市府引用他的政見？「知識共享，很棒就拿去用。」他想和市民說，希望北市是一個讓大家悠閒生活的城市，有悠閒生活才能勇敢做夢。