韓國瑜送謝龍介「包中」翻轉台南 力讚李四川「苦民所苦」

迎戰2026地方大選，國民黨台南市長參選人謝龍介今晚在新北市舉辦首場募款餐會，席開50桌，包括立法院長韓國瑜、國民黨新北市長參選人李四川、北北桃三縣市長侯友宜、蔣萬安、張善政等人站台，另立委葉元之、王鴻薇、羅智強、徐巧芯等也到場支持，展現藍營團結力挺謝龍介，一拚翻轉台南氣勢。

今晚韓國瑜抵達募款餐會現場，許多支持者爭相與韓握手拍照，現場氣氛熱烈，韓國瑜在致詞時表示，謝龍介要參選台南市長，拜託鄉親給謝龍介機會及力量，我們都渴望台灣社會是個善良的循環，有幾流的人民就會選出幾流的民代，有幾流的民代就監督出幾流的政府，幾流的政府就會有幾流的國家，這就是善的循環，最重要的是要投出優質的政治人物。

韓國瑜說，大家要關心社會要選出好人才，謝龍介在立院問政內容紮實，關切國家主權 、能源議題甚至是公平正義，是一個優質的政治人物，韓國瑜也贈送謝龍介粽子象徵「包中」。

隨即韓國瑜也稱讚新北市長參選人李四川，從最基層公務員到行政院秘書長，從一個貧困家庭一步一腳印，靠著自己力量往上爬，我們有信心李四川當上新北市長，一定是苦民所苦認真的好市長。

謝龍介表示，選戰靠的是信念，更需要各界支持，此次募款餐會規劃由北往南，預計舉辦3至4場，首場選在新北市舉辦，象徵從北到南凝聚支持力量，讓更多關心台南未來的朋友一起參與，把北部的溫暖帶回台南。

謝龍介強調，民主最重要的精神，就是讓人民有選擇、讓城市有改變的機會，這一戰是讓市民重新成為城市主人的一戰，也是讓台南重新看見希望的一戰，他感謝所有支持者願意用行動支持這場選戰，鄉親每一句鼓勵都是推動台南改變的重要力量，他會帶著大家的期待繼續前進。