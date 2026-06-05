蔣萬安出席謝龍介新北募款餐會 大讚「是少數敢說真話的人」

國民黨參選人謝龍介今晚在新北市舉辦首場募款餐會，台北市長蔣萬安結束議會質詢後立即從台北市趕到新北市板橋區出席募款餐會，他說，不僅是為了支持政治人物，更是為了支持好朋友謝龍介。

蔣萬安強調，許多政治人物擅長空談，但謝龍介是少數敢說真話的人，即便面臨壓力，謝龍介始終堅持說真話、捍衛正義、勇於承擔。蔣萬安回憶，去年10月前往台南考察時，謝龍介細心規畫行程，帶他深入了解台南在地農業、宮廟文化與歷史脈絡，令他深感佩服。

蔣萬安認為，謝龍介經營的不僅是政治，更是深刻的在地情感，蔣萬安更呼籲民眾全力支持謝龍介，並提到國民黨新北市長參選人李四川也同樣具備優秀的特質，還說，輝達能留在台北市，時任台北市副市長的李四川功不可沒，也呼籲新北市民全力支持認真做事，為民服務的川伯。