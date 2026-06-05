藍營大咖齊聚！謝龍介募款餐會席開50桌 李四川送鐵鎚、侯友宜送球棒

國民黨台南市長參選人謝龍介今晚在新北舉辦首場募款餐會，現場席開50桌，現場藍營大咖齊聚，包括立法院長韓國瑜、雙北首長蔣萬安、侯友宜等人都到場拉抬，現場凍蒜聲此起彼落，展現藍軍團結氣勢。

今晚除了多位國民黨立委到場，台南多位市議員都趕到新北場相挺謝龍介，謝龍介說，從沒看過台南這麼團結，台南經過33年政黨未輪替，無論台北及新北都希望台南改變，更強調「翻轉大台南 ，人民贏一次」不是口號，而是對台南未來的承諾。

最先抵達募款餐會的國民黨新北市李四川先陪同謝龍介逐桌拜票，李四川上台致詞時拜託現場來賓去請台南朋友幫忙投票給謝龍介，也請新北朋友讓他接下侯友宜的棒子，隨後李四川贈送謝龍介鐵鎚。謝龍介則說，這支鐵鎚要打破台南鄉親過去的不幸福，要擊破過去33年政黨沒有輪替。

稍晚侯友宜也上台致詞表示，今天謝龍介到新北辦募款餐會，從現場熱鬧氣氛感覺像是李四川的造勢大會，不過謝龍介在新北辦募款餐會是因新北有很多台南的同鄉會，希望大家趕緊替謝龍介拉票，隨後侯還送給謝龍介一個球棒，象徵強棒出擊。

國民黨台南市長參選人謝龍介今晚在新北舉辦首場募款餐會，藍營大咖齊聚一堂猶如選舉造勢大會。記者葉信菉／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介今晚在新北舉辦首場募款餐會，台北市長蔣萬安(左一)、立法院長韓國瑜(右二)及新北市長李四川(圖右一)都到場相挺。記者葉信菉／攝影