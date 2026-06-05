黃世杰稱張善政推社宅零進度 桃市府點名鄭文燦反擊

2026桃園市長選戰開打！民進黨桃園市長參選人黃世杰檢視國民黨桃園市長張善政居住政策，今指市府施政效能低落，不僅去年到今年有15個月社宅0開工，張任內啟動並完工的社宅至今0戶。桃園市都發局長江南志則反擊，前市長鄭文燦第一個任期啟動並完工的案子也是0。

黃世杰指出，張善政日前接受媒體專訪稱上任以來238項政見已完成95%，並大談可負擔住宅等政策，從專訪內容可發現，只要事情順利，張善政就認為是自己的功勞，一旦事情不順利，就卸責稱中央造成。

黃世杰表示，張善政上任至今近4年，任內真正「啟動並完工」的社會住宅至今仍是0戶，市府自辦社宅從去年到今年共有15個月0開工紀錄，而張市府一方面不斷暗示中央影響桃園建設發展，但其實中央這3年在桃園蓋的社宅戶數，比張市府蓋的還多。如果中央真的不支持桃園，這些社宅是如何興建出來的？中央卡桃園的說法顯然並不成立。

黃世杰也說，張善政為了轉移社宅推動不力的焦點，推出可負擔住宅。可負擔住宅雖立意良善，但市府草案忽略釐清產權疑慮，只談房價卻未告知市民需付出的成本及風險，以及是否會排擠現有的社宅政策。在沒有實際解方前就拿來鋪天蓋地包裝，如果未來因為有損民眾權益等因素，遭內政部退回，是否又要把責任推給中央？

江南志回應，依黃世杰的神邏輯，前市長鄭文燦第一個任期啟動並完工的案子也是0。有基本市政經驗的人都知道，一棟社會住宅從無到有，必須經歷土地盤點、可行性評估、都市計畫變更、建築規劃設計、預算編列、工程招標等流程，最後才是動工與施工，動輒需要5到7年的時間，至於「可負擔住宅」更是3年間不斷討論的成果，市府團隊努力不該被廉價指控抹殺。

江南志也強調，市府持續推動社宅，預計2030年能達一萬戶，而中壢北富台社宅是今年4月開工，黃的說法全屬誤導。

新聞處長羅楚東則說，黃世杰對興建速度擁有獨到見解，應該立刻到內政部貢獻不為人知的工程專業，協助中央主責的社宅皆能在三年半內「啟動並完工」。市民已經受夠瑕疵工程，黃世杰想對桃園公共工程發表高見之前，不妨先評論鄭前市長任內的平鎮文化公園地下停車場塌陷、八德國民運動中心天花板崩落、楊梅區公所行政大樓水上漂、竹圍漁港遊艇碼頭損壞案等等。