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雲府民政處長蕭德恕宣布參選西螺鎮長 國民黨：將協助報准或徵召

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣政府民政處長蕭德恕昨天自行宣布年底將參選西螺鎮長，挑戰民進黨籍現任鎮長廖秋萍，今天受訪時證實參選意願。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府民政處長蕭德恕昨天自行宣布年底將參選西螺鎮長，挑戰民進黨籍現任鎮長廖秋萍，今天受訪時證實參選意願。記者蔡維斌／攝影

曾任多屆西螺鎮代的雲林縣府民政處長蕭德恕昨天突然透過網路，自行宣布將參選西螺鎮長。將代表藍軍挑戰民進黨籍現任西螺鎮長廖秋萍，蕭德恕今天受訪表達參選意願，強調自己土生土長西螺人，參選為讓西螺更好。廖秋萍表示民主社會不同理念的人參選，是地方進步的力量，她尊重。

2026九合一選舉

國民黨籍的蕭德恕昨天在網路宣布將投入西螺鎮長選舉，引起各界關注，今天受訪時證實參選意願，他說，軍職退役後，曾任兩屆西螺鎮代和兩屆副主席，16年多的問政經驗，承蒙縣長張麗善延攬任行政處長和民政處長，土生土長西螺人的他，想改變停滯不前的西螺，毅然決定投入年底鎮長選舉。

蕭德恕說，他將以「順民意、做代誌」為競選主軸；「制度」、「尊重」為核心，包括改造西螺果菜市場，並和縣府攜手建立通暢的合作管道，透過完善制度，讓每位鎮民獲得尊重。他預計在登記成為候選人後，就辭去民政處長一職，全力投入選戰。

雲林縣長張麗對此表示尊重蕭的選擇，她強調，參選地方基層，非誰所能左右，重要的是要有一顆主動熱忱的心，蕭既有此決心，她尊重其選擇。國民黨雲林縣黨部則表示，目前鄉鎮長提名作業已過，對於蕭的參選，將報請黨中央審議以報准或徵召方式投入選舉。

尋求連任的民進黨籍西螺鎮長廖秋萍則表示，對於所有願意投入公共事務、關心西螺發展的人，她都表達尊重與祝福，民主社會有各種不同理念的人參選，也是地方進步的力量。無論將來有多少人投入選舉，她仍會本著擔任鎮長以來一步一腳印的精神，堅守崗位，把每件工作落實做好。

雲林縣政府民政處長蕭德恕昨天自行宣布年底將參選西螺鎮長，挑戰民進黨籍現任鎮長廖秋萍，今天受訪時證實參選意願。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府民政處長蕭德恕昨天自行宣布年底將參選西螺鎮長，挑戰民進黨籍現任鎮長廖秋萍，今天受訪時證實參選意願。記者蔡維斌／攝影

西螺 國民黨 張麗善 2026九合一選舉

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