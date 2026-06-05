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花蓮縣長選戰...民進黨要禮讓合作或徵召？主委這麼說

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨花蓮縣黨部主委交接，新任主委陳景豊（左）從前主委嚴献宗（右）手中接過印信。圖／縣黨部提供
民進黨花蓮縣黨部主委交接，新任主委陳景豊（左）從前主委嚴献宗（右）手中接過印信。圖／縣黨部提供

花蓮民進黨縣黨部今天辦理主委交接，新任的陳景豊從卸任主委嚴献宗手中接過印信。陳景豊也曾任主委，對黨務相當嫻熟，回鍋後不到半年就是五合一選舉，對外界關切黨內縣長布局，陳說，會再與中央黨部交換意見，採合作模式或中央徵召都不會排除。

2026九合一選舉

陳景豊今天在國策顧問盧博基及中央黨部資深專員楊福貴見證下接任民進黨花蓮縣黨部主委，感謝前主委嚴献宗任內帶領黨部穩健發展、深耕基層，奠定良好的組織基礎。

他上任後重中之重是年底五合一選舉，外界關心縣長部分是否與議長張峻合作，陳景豊說，他才剛上任，會先徵詢黨中央意見，下月17日會出席全國主委會議，與黨中央交換對花蓮選情的想法，包括是不是有徵召的想法等，再作規畫，目前還沒有明確的人選。

花蓮長期是藍營鐵票區，陳景豊說，必須非常小心處理，希望合作是取得雙贏，不要影響到原有的票源。

年底五合一選舉，花蓮綠營截至目前共提名21人，是歷年最多。陳景豊表示，還有一些人有意願，持續洽談中，包括副總統蕭美琴擔任花蓮立委時支持蕭的代表、村里長等，都希望有一些合作關係，雙方會進一步討論，縣議員部分目前只在第一及第三選區有提名，還會繼續努力，以辦理地方座談會、客廳會等方式，尋求合作對象。

下屆花蓮縣長已有國民黨游淑貞、無黨籍魏嘉賢及張峻等人參選，民進黨尚未推出人選，地方早已盛傳大力支持罷傅的張峻獲得綠營支持，但雙方都未證實。

花蓮 民進黨 中央黨部 2026九合一選舉

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