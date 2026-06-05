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限制縣市長參與海峽論壇 王鴻薇：賴總統乾脆裁海基會、陸委會

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委王鴻薇。記者屈彥辰／攝影

針對即將舉行的海峽論壇，陸委會昨日表示，政府已明確規範各級機關、公職人員及民間團體參與相關活動的原則與限制。國民黨立委王鴻薇今日表示，賴清德總統透過陸委會封殺所有的兩岸對話，如果政策是如此，那就乾脆裁撤海基會，裁撤陸委會，省下納稅人的錢。

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台東縣長饒慶鈴原規畫赴中國大陸出席海峽論壇，但陸委會表示，依據現行政策規範，中央機關、地方政府及所屬單位人員不得以任何形式參加海峽論壇及相關活動，地方首長亦不得參與。

王鴻薇表示，賴總統真的是說一套做一套，為了安撫美國人，說願意對話。像兩岸論壇事實上很多是民間參與，尤其在縣市的部分，比如像台東縣，台東縣長參加兩岸論壇，其實是行銷台東農產品，卻連這條路都堵住。

王鴻薇表示，海基會董事長蘇嘉全也認為兩岸要對話交流，但賴總統的做法完全不是這樣，透過陸委會封殺所有的兩岸對話、交流機會。奉勸賴總統，如果政策是如此，那就乾脆裁撤海基會，裁撤陸委會，省下納稅人的錢。不要一方面花納稅人的錢，嘴巴講要對話要交流，但另一方面禁止，說一套做一套。

民進黨台北市長參選人沈伯洋批雙城論壇效益不彰，不過台北市長蔣萬安宣布因雙城論壇的關係，小貓熊今晚就要來到台灣。對此，王鴻薇說，雙城論壇從台北市前市長郝龍斌、柯文哲，到蔣萬安，一直維繫住。雙城論壇讓台北跟上海之間有很多交流，不管是文教、體育或青年活動。

王鴻薇表示，現在小貓熊也要來台灣，這對孩子教育重要，不要一筆抹煞雙城論壇的貢獻、存在價值。沈伯洋要選台北市長，歷任市長維繫雙城論壇都有非常好的支持度跟滿意度，如果繼續用抗中無限上綱，完全抹煞雙城論壇的貢獻，無法得到大部分台北市民的支持。

海峽論壇 海峽 王鴻薇 2026九合一選舉

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