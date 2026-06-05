蘇巧慧稱未授意任何人攻擊 川辦再問：綠營側翼肉搜騷擾不譴責?

國民黨新北市長參選人李四川遭肉搜公布社區外觀及家人姓名及鄰居等，李四川競選辦公室今表示，相關側翼長期與民進黨新北市長參選人蘇巧慧關係密切，李四川要求蘇巧慧克制側翼行徑，蘇今僅稱「沒有授意任何人攻擊」，卻無半點譴責，甚至與側翼論述方向一致，請問蘇巧慧，為何不敢譴責側翼？難道是在護航肉搜騷擾無辜市民的行為？

李四川競辦指出，去年民進黨發動惡意大罷免，綠營側翼、網軍不斷在網路出征、帶風向，對於不同意見者就起底及肉搜騷擾，種種亂象破壞社會和諧，而蘇巧慧當時卻表態力挺大惡罷，造成新北市板橋、汐止、中和、永和、新店、淡水、林口、八里、泰山等多處行政區，陷入惡意罷免的動盪，至今沒有對市民任何一句道歉。

李四川競辦說，綠營側翼粉專以AI製圖造假李四川是黑道，甚至公布李四川住家外觀、家人姓名，造成家人及鄰居極大困擾及壓力，而相關粉專也被起底長期力挺蘇巧慧及蘇貞昌，抹黑文章還被蘇陣營議員按讚力挺，與蘇陣營關係之密切不言而喻；而蘇貞昌在擔任行政院長期間，行政院小編更被抓包在上班時間作梗圖攻擊政敵，相關圖片並成為網軍側翼素材，被質疑是網軍側翼的中央廚房。

李四川競辦表示，面對綠營側翼失控的行為，即便李四川已呼籲蘇巧慧要克制，但很遺憾，蘇巧慧今日僅以一句「我沒有授意攻擊」就輕輕帶過，卻對肉搜騷擾的行徑沒有半點譴責，請蘇巧慧別再玩兩面手法，不要再與側翼站在一起，立刻停止負面攻擊手段，還給新北市民乾淨、理性且回歸市政論述的選舉環境。