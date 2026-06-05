支持毒駕修法重懲嚇阻 童子瑋：基隆多起毒駕威脅市民安全

面對近期毒駕造成的社會安全問題，中央政府公布新一波防制行動，將從源頭、查緝與重懲三個方向同步加重力道。民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天表示，基隆接連發生多起毒駕釀民眾死傷事件，已經直接威脅市民生活安全，全力支持中央對毒駕修法重懲加以嚇阻。

今年毒駕已釀15死、139傷，行政院長卓榮泰喊出毒駕零容忍並拍板14項因應措施，包括依托咪酯由第二級毒品改列第一級毒品，製造、運輸、販賣最重可判死刑，毒駕致死提升刑責和終身吊銷駕照，持有電子煙者者可罰10萬元；相關修法草案拚6月陸續提出。

童子瑋表示，基隆發生多起吸食依托咪酯後駕駛的事件，法院已收押多人。毒駕不僅造成市民人財受損，也對社會治安造成的威脅。希望透過這次跨部會修法與配套，把防毒、緝毒與防制毒駕往前推進。

童子瑋說，中央這次防制行動，第一步就是將依托咪酯改列第一級毒品，製造、運輸、販賣的刑責大幅提高，最重可處死刑。毒品問題不能只停留在末端處理，必須從源頭、流通與使用端一起加重力道，讓製造、販賣與危害社會安全的人付出更高代價。

童子瑋指出，執法面也會更嚴格，包括加快唾液快篩與檢驗量能，讓第一線查緝工作更有效率，唾液快篩陽性就能以現行犯逮捕。第一線警察面對毒駕時最需要明確工具與快速判斷機制，中央強化檢驗與查緝流程，有助降低執法人員風險。

童子瑋說，毒駕部分未來將直接沒入車輛、吊銷駕照，同時加重刑責，就是要用最嚴厲的態度讓社會知道「毒駕零容忍」。吸毒後開車不只是個人行為，更可能讓無辜市民、家庭與用路人承受傷害，政府必須用更明確、更嚴格的制度嚇阻，毒駕問題不能讓第一線警察單獨承擔。

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