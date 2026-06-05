民進黨澎湖縣黨部主委交接 全力輔選

民進黨澎湖縣黨部主委盧長在今天交接上任，強調年底澎湖地方選舉，全力輔選上壘，是首要重任，至於縣長人選，只要中央公布，黨部立即啟動輔選列車。

民進黨澎湖縣黨部主委交接今天在縣黨部舉行，盧長在從卸任主委顏家康手中接下印信，身兼黨主席的總統賴清德也致贈「民主扎根」賀匾。

卸下主委的顏家康表示，擔任2任主委期間，黨務工作推動順利，尤其在2022地方和2024中央的2次選戰中，黨部在澎湖輔選中，創下了全壘打的紀錄，特別感謝黨部的團隊，在卸下主委後，得以全心的投入馬公選區議員的選舉。

再度回鍋的主委盧長在表示，黨部在2022縣市長與2024總統立委選舉中，展現團隊合作，打出最好的成績，今天再回鍋接任主委，首要工作是年底五合一的選舉，目前縣議員與馬公市長和代表等人選都已底定、湖西鄉長可望由楊昭武代表參選，目前僅剩縣長人選，只要黨中央一公布，黨部立即啟動輔選列車，期盼再創一次全壘打。