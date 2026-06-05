綠參選爆炸！朱政騏涉國安法遭開除 宣布參選中山、大同議員

前立委助理朱政騏、原代表民進黨參選北市中山大同市議員，因涉共諜案遭起訴，民進黨台北市黨部經召開臨時執、評委會決議，開除黨籍、予以除名。朱政騏今發布參選聲明，將以「無黨・台灣派」的身分，繼續參選，在法庭上捍衛自己的清白，接受選戰檢驗。

朱政騏在被起訴時，曾說此案為家事糾紛，尊重黨部決定，不會脫黨參選。今宣布參選聲明中指出，18年的理想與努力，不該被沒收；人民透過初選所做出的選擇，也不該被沒收。他會在法庭上捍衛自己的清白，也會在選戰中接受嚴格的檢驗。「找回民意，我會拚到底」。

朱政騏參選聲明表示，他支持政府以最嚴格的標準來審視國安議題，也願意為自己政治敏感度不夠，捲入涉嫌洩密事件而負起責任。但是，他可以很肯定、負責任的保證「我絕對不是共諜」。

他詳列從就讀成功高中起到入社會參與的事蹟與運動，只要對的事，即使沒有報酬也義無反顧。他自認投入政治的第一關，就是要有「升官發財請走別路」的覺悟。因此，以他岳父再婚僅來台甫滿3年的陸配，其福建家人收受兩萬人民幣，說是他交付機密資料的犯罪所得，實在是無言以對。

他對中國事務有興趣和涉獵，認為民進黨的兩岸政策路線應該轉型，自詡為黨內的「知中派」，也因此結交了一些中國朋友。至今仍然相信，台灣對於中國的認識多一分，就是往自立自主的目標更邁進一步。

對於兩萬元，他解釋說，為了平息岳父中國籍配偶的糾紛，而透過之前認識的中國籍王姓陸媒駐台記者幫忙居中協調，對方跟她是同鄉，事後，王先生告訴他因包了兩萬人民幣給她在福建的家人，才讓糾紛暫時得到緩解。為此事，王先生後來向他詢問是否有一些有關台美關係的資料可以提供他報導，他認為這就只是一個記者在挖新聞，想說那就趕快給王先生一些無關緊要的新聞資料就好。

那時候，他手邊有一份美國參議員拜訪立法院的座談會議紀錄。因沒注意封面公文註記有「密」字，內容僅有詳如附件等字。至於公文的附件內容，是朝野立委的政治意見表達，而且該場座談的內容，台灣媒體早已詳細報導。當時他以為自己耍了小聰明，想說用一份沒有價值的文件就把他呼攏掉了。但檢察官認為既然該公文封面註記「密」，便已涉及洩密，因此起訴他。

他希望透過這篇聲明，讓大家了解他的清白和為人。而讓他感到最遺憾的是，有心人士利用手段，透過媒體放話，在起訴書都還沒送到，僅憑媒體報導，就在3小時內決議開除黨籍、撤銷提名，讓他離開民進黨，這個他加入18年，陪它從在野最低潮，一路重返執政的政黨。

他想如果不參選，只會讓他的支持者失望和難過，就是「親痛仇快」。他表示，他是遵循民進黨初選機制，由民意支持選擇出來的人。從今天起，將以「無黨・台灣派」的身分繼續參選台北市中山、大同市議員，「我會拚到底」。