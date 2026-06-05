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陸委會禁地方政府參加海峽論壇 綠委：當然反對要消滅中華民國的論壇

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片

陸委會副主委梁文傑昨天宣布，海峽論壇為中共對台統戰平台，禁止中央機關、地方政府人員參與相關活動，藍營批評民進黨太沒自信。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，海峽論壇的目的就是促進統一、消滅中華民國，全世界那麼多論壇不去，偏偏去參加這種要消滅中華民國的論壇，政府當然表達反對立場。

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莊瑞雄指出，期待國民黨的朋友，應該考量「海峽論壇」的目的就是促統、消滅中華民國，這種論壇不去也罷，難道還要政府鼓勵嗎？這有點莫名其妙，民間交流都歡迎，兩岸交流只要健康、有序、對等，都非常歡迎。

民進黨立委沈伯洋表示，海峽論壇隱含的政治意義非常高，陸委會是善意提醒，有可能在這種兩岸交流條例架構之下會出現問題，所以才要禁止參加這種有統戰意義的論壇。

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