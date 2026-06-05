民進黨擬開鍘 邱建富將申請退黨並宣布參選

民進黨籍彰化市前市長邱建富宣布訂下周退黨並參選彰化縣長，民進黨彰化縣黨部今天表示，民進黨既已提名立委陳素月參選彰化縣長，若有同志違反規定將以黨章處理。不過，邱建富今天宣布，將以雙掛號寄回黨證申請退黨，並宣布參選彰化縣長。

下屆彰化縣長選舉，民進黨去年底採「類初選」方式，四名參選人依民調由陳素月勝出，而邱建富則以些微差距居第三，陳素月隨即投入選戰，至於國民黨則陷入提名之亂，最後決定徵召前考紀會主委魏平政才拍板，民眾黨也決定不徵召前立委蔡壁如參選縣長後，藍白初步完成整合，如今邱建富宣布將退黨參選縣長，情勢反轉。

邱建富昨天拍攝參選縣長的的定裝照，並以「我準備好了」，整裝待發，表示下周將退黨，並宣布參選縣長。他今天進一步表示，將以雙掛號寄回黨證，申請退黨，並宣布參選彰化縣長，有信心可以贏取勝利。

不過，民進黨彰化縣黨部今天也正式表達對邱建富將退黨參選縣長的態度，縣黨部主委謝翠屏表示，民進黨彰化縣長參選人的提名作業，均依照民進黨既有機制與程序辦理，並經黨中央正式提名陳素月代表民進黨參選彰化縣長。個別同志若有違反黨章或相關規範情形，將依黨章規定處理。

謝翠屏表示，希望所有黨內同志皆能依循黨規，全力支持，切勿做親痛仇快之舉，面對未來選戰，民進黨將全力團結、爭取縣民支持，持續提出彰化發展願景與具體政策。