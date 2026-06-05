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指「找鄭麗君任沈伯洋副市長衝票」好意被扭曲 王世堅：請賴總統追究

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

民進黨中常委、立委王世堅日前在中常會建議，台北市長參選人沈伯洋可以適時宣布，若當選就請行政院副院長鄭麗君擔任台北市副市長，以此衝刺選票；王世堅今天指出，他是一片善意，相關報導卻連賴總統當天聽聞後反應都被戲劇性、誇張描述，他會請賴總統追究，為何內部會議內容會被流出，是否被裝了錄音設備？

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王世堅指出，這不是他的什麼妙計，就是一片好意提出的建議，如果連這樣的想法都不能講、都會被漏出去那還得了，畢竟這是才10位中常委加上幾位幕僚的內部會議，所以他會希望要查明。

王世堅說，會有這樣想法是因為他和一些長輩、親戚在吃飯聊天時，他們也提到同樣看法，而且這些親戚、長輩都是極深綠，所以他不懂為什麼提出這樣建議，還要被揶揄、扭曲解讀。

王世堅 鄭麗君 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

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