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回應李四川要她克制側翼 蘇巧慧：我從沒授意任何人攻擊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午被問到關於對手李四川的購屋爭議、以及呼籲克制側翼惡意攻擊行為，她說財產爭議應由當事人說明，不予評論，而且自己從未授意任何人去攻擊競選對手。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午被問到關於對手李四川的購屋爭議、以及呼籲克制側翼惡意攻擊行為，她說財產爭議應由當事人說明，不予評論，而且自己從未授意任何人去攻擊競選對手。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午被問到關於對手李四川的購屋爭議、以及呼籲克制側翼惡意攻擊行為，她說財產爭議應由當事人說明，不予評論，而且自己從未授意任何人去攻擊競選對手。

2026九合一選舉

蘇巧慧到新北市土城警分局參加警友會舉辦的捐血活動時受訪，她不願評論國民黨新北市長參選人李四川被質疑購屋及財產申報相關問題。

至於對手呼籲她克制側翼不要騷擾他的家人和鄰居，蘇巧慧說，參選過程一直以來都努力展現對市政的想法、凸顯創意跟活力，並會繼續用這樣的方式前進。她從來沒有攻擊過對手，也沒有授意過任何人去攻擊，至於財產爭議，應由當事人自己做說明。

她強調會繼續提出最好的市政願景，用這樣的方式向新北市民證明「我是值得信任而且有願景的候選人」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）上午到土城警分局參加警友會舉辦的捐血活動，她向來賓問候時打趣說：警友會是不是都要站得這麼英挺！記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）上午到土城警分局參加警友會舉辦的捐血活動，她向來賓問候時打趣說：警友會是不是都要站得這麼英挺！記者林昭彰／攝影

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