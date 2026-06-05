聽新聞
0:00 / 0:00
回應李四川要她克制側翼 蘇巧慧：我從沒授意任何人攻擊
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午被問到關於對手李四川的購屋爭議、以及呼籲克制側翼惡意攻擊行為，她說財產爭議應由當事人說明，不予評論，而且自己從未授意任何人去攻擊競選對手。
2026九合一選舉
蘇巧慧到新北市土城警分局參加警友會舉辦的捐血活動時受訪，她不願評論國民黨新北市長參選人李四川被質疑購屋及財產申報相關問題。
至於對手呼籲她克制側翼不要騷擾他的家人和鄰居，蘇巧慧說，參選過程一直以來都努力展現對市政的想法、凸顯創意跟活力，並會繼續用這樣的方式前進。她從來沒有攻擊過對手，也沒有授意過任何人去攻擊，至於財產爭議，應由當事人自己做說明。
她強調會繼續提出最好的市政願景，用這樣的方式向新北市民證明「我是值得信任而且有願景的候選人」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。