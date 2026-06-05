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【重磅快評】王世堅黑色幽默換熊？賴清德豈容鄭麗君亂入

聯合報／ 主筆室
民進黨立委王世堅（右一）在民進黨中常會建議沈伯洋找鄭麗君擔任台北市副市長衝選票，身兼黨主席的賴清德總統聽完當下睜大雙眼。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅（右一）在民進黨中常會建議沈伯洋找鄭麗君擔任台北市副市長衝選票，身兼黨主席的賴清德總統聽完當下睜大雙眼。圖／聯合報系資料照片

綠委王世堅在民進黨中常會提議沈伯洋宣布「如當選台北市長，就聘請行政院副院長鄭麗君擔任副市長」，以拓展選票。據轉述，身兼黨主席的賴清德總統聽完當下睜大雙眼，畫面感十足。儘管事後有人補充解釋，但真相就是沈伯洋的選情太低迷了，王世堅黑色幽默的背後會不會是暗示賴清德「現在要換熊還來得及？」

2026九合一選舉

兼任民進黨中常委的王世堅是在臨時動議中提出建議，他先肯定沈伯洋，表示沈的選戰起手式非常好，但話鋒一轉，王建議中央黨部可以在七月、八月由沈伯洋適時宣布「如果當選台北市長，就會聘請鄭麗君擔任台北市副市長」，這樣就可以再開拓選票。

賴清德可能沒有想到會被王世堅突襲。根據轉述，聽完建議後，賴當下睜大雙眼、緊閉雙唇，愣了半秒後，賴回應「王常委這個提議會有面臨一個非常現實的困難之處，就是沈伯洋會贏得台北市的選戰，如果到時候鄭麗君沒有辦法過來擔任副市長，這樣就跳票」；賴又說，這意見就給徐國勇祕書長帶回去研究。

一旁的徐國勇也很慎重接球，表示他以「北北基總督導」的身分回應，沈伯洋現在的聲勢確實越來越好，台北市選戰的熱度也越來越熱，已經激起了國民黨跟蔣萬安的危機感，確實是相當有勝選的希望。

賴清德可能有一些急智，但是回應王世堅的話卻充滿矛盾。如果沈伯洋會贏得選戰，為什麼鄭麗君會「沒有辦法過來當副市長」？正常來說，不是沈伯洋敗選，鄭麗君才會沒有辦法過來當副市長？如果沈會當選，鄭麗君當副市長會跳票，唯一的情況就是鄭不願「屈就」，或者賴會另有重用？ 

王世堅以民進黨的烏鴉自期，這次市長選戰原本呼聲極高，但他自知不受層峰青睞而選擇避戰，並極力推薦鄭麗君出戰，無奈鄭無意角逐，賴清德也勸不動，這才有沈伯洋出場的機會。

只是沈伯洋連日來打非典型選戰，表現令部分民進黨支持者感到失望，王世堅才有「鄭麗君當副市長」的提議。以拓展選票角度來看，王的建議可能是一著好棋，但卻重重打臉賴清德的選戰布局。

賴清德徵召沈伯洋時，盛讚沈是台北市長的不二人選，他具備國際空間的深度、跨域治理的廣度，更有有對市民的溫度。只是，沈伯洋猛攻老鼠、變電所等的選戰起手式並未帶來選情利多，兩份關鍵民調數據皆不理想，TVBS民調中，蔣支持度58%，沈30%，新台灣國策智庫的民調，蔣支持度52.9%，沈29.5%，差距都不小，後者深綠色彩濃厚，綠營的參考性更高。 

對於民進黨來說，過去北市藍綠一對一對決戰局中幾未出現如此懸殊的比數，這也說明王世堅的提議雖有暗諷提名布局的意味，但也不無務實的考量，如果民進黨真要救北市的選情，非得出奇招不可。 

但有一種情況例外，那就是賴清德的布局並不求北市勝選，只是想藉沈伯洋發動消耗戰斬斷蔣萬安的2028之路，把蔣困在北市政泥淖中，進而削弱他挑戰2028的政治能量；萬一沈牽制奏效，蔣萬安無法以懸殊票數大勝，也可能動搖蔣在藍營的未來共主地位。如果賴清德多了這一層考量，豈會同意鄭麗君此際亂入？

王世堅 鄭麗君 賴清德 2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋

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