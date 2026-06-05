邱建富擬退黨選彰化縣長 陳素月：團結支持者傾聽民意

在民進黨彰化縣長初選落敗的前彰化市長邱建富，有意退黨參選。民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月今天說，會盡力勸阻，若最後還是這種結果，也予以尊重，她會積極團結所有支持者的力量，傾聽民意。

至於是否找邱建富聊聊，陳素月說，黨內初選結束後，她曾一一拜訪競爭者，依目前這種發展態勢，只能建請黨溝通。

彰化縣長選戰，民進黨與國民黨分別推出立法委員陳素月與律師魏平政應戰。邱建富4日表示，他是黨齡39年的民進黨創黨黨員，為參選彰化縣長已準備12年。下週應會掛號寄出退黨申請書，完成退黨程序。

對於邱建富擬脫黨參選，陳素月上午在立法院受訪表示，她獲得民進黨中央黨部的提名、也經過黨內初選機制，對於黨內其他人有意脫黨參選，「我們會盡力予以勸阻」，如果最後還是這種結果的話，她也予以尊重。

陳素月指出，她目前要做的事情，當然是團結地方、黨內及支持者，以及彰化縣未來的發展該如何規劃、回應民意需求。

陳素月說，彰化縣目前的人口數下降到120多萬人，整體人口流失，加上人口高齡化及彰化縣勞工平均薪資全國墊底等問題，很多彰化鄉親期待未來的縣長如何帶領彰化縣有所進步，是她關注的議題。

陳素月強調，未來她會積極團結所有支持者的力量，也會積極傾聽民意，跟幕僚討論、擬定好的政策回應民意。