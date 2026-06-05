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柯志恩、賴瑞隆民調五五波掀戰火 綠營酸：深藍看了開心就好

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨高雄市議會黨團。記者王昭月／攝影
民進黨高雄市議會黨團。記者王昭月／攝影

近期媒體民調，國民黨、民進黨高雄市長參選人柯志恩賴瑞隆支持度，分別為40.3％、39.7％，雙方差距僅0.6％，趨近五五波。綠營高雄市議會黨團今批評國民黨面對民調態度前後不一，質疑藍營對不利自己的民調大肆抹黑，對有利自己的數據卻照單全收，根本是雙標。

2026九合一選舉

民進黨團總召江瑞鴻指出，先前「上報」民調公布賴瑞隆領先柯志恩16.3％，柯就曾批評民調存在機構效應，還說「不會讓賴躺著選」，藍營民代也頻頻影射是「大內宣民調」，如今卻高調引用對自己有利的民調數據，形成強烈反差。

他批評，柯陣營對待民調的態度始終是有利就大力吹捧、不利就抹黑，從主將到地方民代一路攻擊執行民調的公司，炒作根本不存在的「換賴說」，這次引用的民調又被起底是藍營委託，自導自演有如「博歹筊」。

江瑞鴻更酸，若民調只是拿來讓支持者取暖，乾脆把柯志恩支持度做到90%，反正市民相不相信不重要，只要深藍族群和柯志恩看了開心就好。

黨團幹事長林智鴻質疑，該份民調除在晚間進行調，還特別增加下午時段訪查，不僅調查方式少見，高達88.8%表態率，更是高雄民主選舉史上罕見數字，況且無論媒體民調受眾結構或委託背景，同樣可能存在機構效應，藍營卻選擇性忽略。

林智鴻說，民調應建立在科學方法與專業調查基礎上，而非淪為政治攻防工具。至於誰是真心尊重民意、誰又只是挑選有利數據自我安慰，市民自有公斷。

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