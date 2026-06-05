5月縣市首長網路聲量TOP 10揭曉 蔣萬安連5霸、第三名為何換人？北市選戰聲量暴衝

選戰熱度升溫

年底選戰在即，各陣營人選逐漸明朗，縣市首長的網路聲量也提前進入選戰模式。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析5月份（2026/5/1～5/31）全台縣市首長的網路聲量與好評影響力，發現從彰化縣長接班布局、台北市長選戰開打，到軍購、兩岸、能源等中央議題延燒地方政治，帶動縣市首長討論度持續攀升。但前三名名單也出現異動，到底誰擠下高雄市長陳其邁，成為排行第三？

No.10 王惠美

在彰化縣長王惠美的相關討論中，以「2026彰化縣長選舉」最受關注。國民黨彰化縣長提名人選到5月初仍未定案，除了國民黨立委謝衣鳳、前副縣長洪榮章，及現任彰化縣政府參議柯呈枋都表態有意願參選並積極走訪基層，但國民黨13日宣布，徵召前考紀會主委、律師魏平政角逐彰化縣長，王惠美對此多次回應：「會在縣政做好後盾」。此事件引發地方派系角力的討論。相關聲量超過2千筆，占26.95%。網友表示「法律人治縣，或許能打破地方派系」、「期待魏平政延續王惠美的穩健財政」，也有人認為「謝衣鳳民調最高卻被踢出局，國民黨在玩哪齣？」「王惠美連講8次做好縣政，顯然對人選有意見。」

聲量次高為王惠美於5月20日在議會進行任內最後一次施政報告，盤點八年政績，強調「一生一平板」政策達成，並指出台中捷運綠線延伸彰化計畫、鐵路高架化等重大建設已送中央審查，同時以「通車那天會帶孫子來搭乘」表達對建設延續的期望。

第三高話題為「蔡壁如表態參選彰化縣長」的相關討論。對於彰化縣的選情，資深媒體人邱明玉表示將會是一場大混戰，觀察指標有三項：藍白合不合？面對民進黨籍的前彰化市長邱建富可能參選彰化縣長，綠營是否出現分裂？及謝家最後會不會出來幫忙藍營選情？邱明玉認為：「我覺得謝家不會啦！」彰化有個魔咒：「綠營只會做一屆，藍營會做兩屆」，目前看起來，在所有參選人名單中，知名度最高的是民進黨彰化縣長參選人陳素月，她在地耕耘比較久。若依照彰化魔咒來看，「謝衣鳳可以等到陳素月做一屆，看魔咒會不會發酵」。

No.9 張麗善

翻攝FB／張麗善

5月初，針對美國進口馬鈴薯發芽疑慮及花生零關稅議題，總統賴清德承諾會「逐顆檢查」，雲林縣長張麗善公開質疑一個貨櫃數十萬顆馬鈴薯，實務上如何做到？呼籲中央「要說到做到」，引發中央與地方對於邊境防疫與農民生計的激烈攻防，相關聲量占整月的26.3%。力挺張麗善的網友表示：「縣長說得對，幾十萬顆怎麼可能一顆一顆看，根本是口號」、「支持張麗善，中央不要只會畫大餅，落實檢查才是真的」，但也有網友認為：「這種恐慌言論對農產品價格沒幫助。」「科學問題科學解決，不要一直政治化。」

次高聲量出現於5月9日雲林縣政府舉辦的大型孝親活動，使用礦泉水洗腳引發資源浪費討論，加上消息傳出雲林縣政府教育處「動員」學生參加，引發軒然大波。雲林縣政府對此回應：並未強制動員。網友討論「推廣孝道很有意義，現在社會很需要這種正能量」、「洗腳只是一個儀式，重點是那份心意」；也有網友提到「缺水期間拿礦泉水洗腳，這叫什麼品德教育？」「礦泉水是用來喝的，不是用來洗腳擺拍的」。

No.8 黃偉哲

台南市長黃偉哲5月的總聲量較4月減少約2.4萬筆。主要原因在於4月份發生了極高關注度的亞太棒球場「So what？」事件，該單一事件創造了極高的討論密度，5月份缺乏同等規模的爆發性話題，黃偉哲排名從4月份的第6名，本月下滑至第8名。

本次調查期間，台南女警遭撞殉職案總聲量超過3千筆。事件發生於4月28日，台南市第四分局育平派出所的29歲鄭姓女警休假返家時，遭後方騎機車的戴姓女大生追撞後不幸身亡。網路大批聲量嚴厲譴責肇事女大生未在第一時間關心傷者，反而先察看車輛損壞的行為；黃偉哲前往靈堂弔唁時，被問到此事公開表示「令人難以理解」。但是，網路流傳該段影片事後證實為造假；TFC台灣事實查核中心5月8日公布調查報告指出，該名女大生確實有查看一次機車情況，但網傳影片經過AI變造，變成「多次」、「反覆」查看車況。

「國家棒球訓練基地揭牌」也有逾千筆討論，國家棒球訓練基地由台南市政府與運動部與國家運動訓練中心共同籌劃，5月7日在台南亞太國際棒球訓練中心正式揭牌，黃偉哲陪同總統賴清德出席活動，強調要將台南打造為台灣棒球的國訓重鎮，提升體育硬體實力。網友對此表示：「台南棒球場終於有國家級水準了」、「感謝黃市長持續推動亞太棒球村」；也有網友認為「亞太棒球場的交通規劃還是很差」、「蓋這麼漂亮，結果攤商招標鬧笑話」。

No.7 張善政

翻攝FB／張善政

桃園市長張善政最高話題為《遠見雜誌》27日公布2026年「縣市長施政滿意度調查」，桃園市長張善政的表現引發了網路輿論的高度對立與激辯。支持陣營認為，在本次民調中，桃園市長張善政的施政滿意度62.3％、施政分數71.1分，皆為上任以來的最好成績。反對陣營則緊咬「相對排名」，認為張善政在六都中仍處於「倒數第二」的後段班。對於民調結果，網友認為「肺癌篩檢、營養午餐，這些政策真的有感」、「低調做事不作秀，這才是我們要的市長」、「滿意度六都倒數第二，這才是真相吧。」「只會選擇性引用民調，不敢面對墊底事實。」

資深媒體人邱明玉表示：「對張善政來講，不需要熱戰，他只要繼續這樣冷下去，因為黃世杰也很冷，你只要不吵起來，大家完全不知道黃世杰是誰，那張善政就贏了」。

No.6 高虹安

新竹市長高虹安最多的網路聲量討論是一份27日公布的媒體民調，顯示公布高虹安在二審獲判無罪重回市長職後，有6成5的新竹市民支持高虹安競選連任。此數據引發支持者士氣大振，但也招致反對陣營對民調公正性的質疑，相關聲量超過4千筆。網友留言「支持高市長連任，新竹真的有在變好」、「司法還她清白後，民調果然衝上來了。」「這民調是自掏腰包做的吧？大內宣」、「新竹棒球場還在爛，哪來的滿意度？」

其次，新竹市府於5月底召開棒球場重啟進度記者會，會中提到已挖出5000立方公尺、相當於「兩座國際游泳池」的廢棄物，預計工程於2026年8月中旬完工與驗收，屆時將進行「實戰壓力賽」，確保場地安全才啟用。民進黨新竹市長參選人莊競程批評市府封鎖球場四年未啟用，並提到：「高虹安市長規劃的方向，並不是如何讓職棒重回新竹棒球場，而是藝文展演等等模糊的規劃之中，甚至兩、三年後才規劃找職業球團合作。」強調自己若當選市長，會全力讓球場回歸職棒使用。

母親節前夕，高虹安至稅務局發放康乃馨，公務員列隊唱跳迎接並喊「我愛你」，此舉引起不少網友質疑是封建馬屁文化，甚至有基層公務員投訴被迫在上班時間練舞。新竹市稅務局出面澄清，強調這首歌曲是為了全國聯繫會議準備，碰上母親節「順道表演」，並未影響民眾洽公權益及正常業務運作。網友討論「這只是單純的互動，被政治化太累了」、「這哪算馬屁？只是熱情而已」、「繳稅季忙死，還要練舞給市長看？」「公務員不是妳的舞群，請尊重專業」。

No.5 謝國樑

翻攝FB／童子瑋、謝國樑

基隆市長謝國樑在2026年5月的聲量較4月大幅成長超過100%，聲量暴增是5月初因B型流感病情惡化入住台北榮總，導致基隆市議會定期會延期。此事件引發政壇關心與網友對其「帶病跑行程」是否適當的激烈討論，隨後，謝國樑於5月7日出院報平安。網友認為「生病兩週還不戴口罩參加幼童活動，太沒防疫觀念」、「生病還跑行程是為了服務市民，辛苦了。」

除了流感帶來的聲量，尋求連任的謝國樑接受聯合報專訪提到，將持續盤點開源方案，明年繼續發放電動機車，也是不少人關注的焦點。謝國樑的發言引發網友質疑其第一任期政見「縮水」與「跳票」，批評這是「資源回收再利用」的詐騙話術，網友留言「明年繼續發，基隆年輕人的福利」、「期待明年能領到車」，也有人提到「第一任都沒做到了，還敢提連任再發？」「政見也能資源回收再利用，真服了你。」

根據綠營內部民調，在基隆市長選戰中，謝國樑支持度為42.2%，而民進黨籍的基隆市議長童子瑋支持度已攀升至37.7%，雙方差距縮小至4.5%的誤差範圍內。引發關於謝國樑「罷免後滿血復活」與童子瑋「挑戰者威脅」的廣泛討論。資深媒體人邱明玉分析，童子瑋目前該加強的是知名度，「童子瑋雖然是基隆議長，但知名度跟謝國樑還是有很大的差距。因為謝國樑是市長加上歷經過大罷免，知名度確實遠超過童子瑋」。邱明玉補充，前總統蔡英文曾經為童子瑋站台加持，確實有提升知名度；如果總統賴清德能夠多幫忙拉抬聲勢，加上北北基桃，「如果民進黨打北北基桃聯防的話，那確實童子瑋還是會有機會，我覺得他現在跟沈伯洋一樣的問題，要加強知名度。」

No.4 陳其邁

隨著2026九合一選舉接近，本月聲量主要來自選舉相關討論，有超過10,700筆，占整體17.67%。民眾黨主席黃國昌24日表態支持國民黨高雄市長參選人柯志恩，並批評如果讓民進黨新潮流系的高雄市長參選人賴瑞隆接棒，將讓陳其邁的政績化為烏有，甚至重演過去「新潮流掏空高雄」的情況。陳其邁回應市政是一棒接一棒，並指出在野黨主導的財劃法修正，將讓高雄的統籌分配稅款減少194億元。網友提到：「陳其邁反擊財劃法超帥，高雄人的錢不能被搶。」「支持高雄爭取更多預算，南部不是二等公民。」也有人認為「財劃法本來就要修，高雄拿這麼多錢也沒變更好。」「藍白合力挺柯志恩，高雄終於有機會翻轉了。」

陳其邁次高聲量來自《遠見》雜誌公布縣市長施政滿意度，聲量筆數7,033筆，占11.51%。陳其邁以75.9%滿意度蟬聯五星市長，施政分數為六都之冠，相關討論超過7千筆。網友認為「高雄這幾年的進步真的有感，五星級當之無愧。」「滿意度較去年再上升，代表市長沒有鬆懈。」也有人認為「負債還是六都之冠，每人扛8.3萬，這怎麼不說？」「這種民調看看就好，大撒幣換來的滿意度吧。」

第三高的聲量來自5月11日，國民黨議員許采蓁在總質詢揭露高雄多處公園垃圾堆積、老鼠橫行，認為高雄公園早已淪為「米奇天堂」。陳其邁回應鼠患防治是「衛生作戰」而非政治作戰，並指示加強清消，引發南北鼠患大戰的網路輿論，網友留言「台北老鼠也很多，沒必要針對高雄抹黑。」「支持市長把公園列為優先清消區，守護健康。」也有網友說：「影片拍得清清楚楚，老鼠在吃Buffet，太噁心了。」「這種環境衛生都搞不好，還談什麼五星市長？」

No.3 侯友宜

新北市政府提供

新北市長侯友宜5月的總聲量為72,255筆，相較於4月份的49,090筆，成長幅度達到47.2%，也讓侯友宜本月在縣市首長的網路聲量排行來到第3名，為2026年第一次擠進前三名。

最高聲量源於5月初國民黨內對軍購預算版本出現內鬨，部分黨內人士質疑高額軍購是「CIA走狗」。侯友宜罕見重話回應，強調「沒有國防就沒有台灣」，主張國防預算應理性編列並儘速通過，其立場與行政院版本接近，引發跨黨派討論。聲量筆數超過2萬筆，占整體28%左右。網友表示「支持侯市長理性討論國防，國家安全不能等。」「終於有藍營首長敢說重話，台灣需要這樣的態度。」也有人提到「藍營內鬨，侯友宜只會喊話沒實際作為。」「軍購金額太高，民生才是重點。」

次高聲量來源為2026九合一選舉相關話題。從5月初至5月底，侯友宜與李四川至少公開同台9次，顯示侯友宜在國民黨完成徵召李四川後，已積極透過密集同台、公開肯定及站台陪同等方式，全力協助李四川鞏固新北接班布局。邱明玉說，侯友宜目前的角色就是好好地把新北市政府的棒子傳承給李四川，「如果他連新北市都丟的話，恐怕真的會遠離政壇的核心了。」

至於5月12日通車的淡江大橋，和侯友宜相關的聲量也有超過9800筆。交通部並未邀請地方首長及民代參加通車典禮，儘管侯友宜回應「交通順暢最重要」，但藍營議員痛批中央「吃相難看」、「有成果就收割」，引發地方與中央的政治攻防。網友留言「中央收割地方成果，太難看了。」「典禮沒邀市長，太小家子氣。」「希望未來多一點合作少一點政治」、「地方建設需要中央地方合作。」

No.2 盧秀燕

台中市長盧秀燕最高聲量的話題超過31,000筆，內容為盧秀燕在520總統就職兩週年前夕，對賴清德總統提出三建議：應明確宣布「台灣不會宣布獨立」、為避免說一套做一套，應刪除民進黨的台獨黨綱、守護中華民國必須誠心誠意。言論一出引發藍綠陣營高度政治攻防。網友認為「台中市長管到外交去，是想選總統想瘋了嗎？」「標準的親中言論，盧秀燕真的讓人失望。」「盧媽說得對，為了台灣安全，賴清德應該講清楚」、「盧市長有遠見，刪除台獨黨綱才能換來和平。」

次高聲量出現在立法院審議軍購特別條例，盧秀燕表態支持8,000億元以上的版本，與黨內鄭麗文等人的「縮減版」產生分歧，被視為藍營內部2028路線之爭的前哨戰。邱明玉分析指出，盧秀燕並非黨主席，「所以即便她在外圍叫得這麼響亮，但是最後還是影響不了鄭麗文或是黨團的決定。」

盧秀燕本月聲量雖然仍居第二，與第一名的蔣萬安相比，差距已超過到80萬網路聲量。邱明玉透露，這也是當初為什麼外界勸她選黨主席，「如果你沒有選黨主席的話，你就沒有舞台，政治人物最怕的就是沒有舞台」；邱明玉強調，未來如果盧秀燕要有聲量曝光的話，勢必要費很大的力氣，畢竟台中不是首都，話題、聲量相對沒有那麼大，「盧秀燕的影響力會下降，本來就可以預期到，但是這個是他自己選擇的」。

對於盧秀燕本月在台獨及軍購議題上發聲，資深媒體人黃揚明表示「如果今天我是一個記者，我要去問盧秀燕，我一定問她中央的議題，我不會問她地方議題，因為地方的議題不會上」。黃揚明認為盧秀燕談論中央議題，並不讓人意外，「這就是她現在要做的，因為離她的市長任期就剩下半年左右而已，她不能只聚焦在台中了」。

No.1 蔣萬安

台北市政府提供

本月榜單冠軍依舊是台北市長蔣萬安，值得關注的是，蔣萬安的聲量從4月份的37.7萬暴增至98.1萬，與第二名盧秀燕的差距擴大到超過80萬。核心話題來自於2026台北市長選戰相關話題，占42.97%。5月中，民進黨正式徵召立委沈伯洋參選台北市長，人選確定後，市政攻防也隨之而來。邱明玉指出，「之前蔣萬安還不確定對手是誰，『拔劍四顧心茫然』，沈伯洋被徵召了之後，話題的攻防上就會開始有火花。」

網路瘋傳台北街頭老鼠橫行影片，綠營抨擊蔣萬安防治無力，甚至戲稱為「安鼠之亂」，引發激烈論戰，相關話題占總聲量22.02%。

輝達（NVIDIA）進駐北士科引發電力需求討論，蔣萬安指「沒有Energy，怎會有穩定的Electricity？沒有正確的能源政策，怎麼會有充足、穩定的電力供應？」，綠營則反擊是北市府行政效率低落，蓋不出變電所才導致電力送不進去。而在NVIDIA台灣員工大會上，蔣萬安與黃仁勳同台互動，也有不少討論。媒體人黃揚明分析認為「現在看到的討論都是以台北市為主的議題，這也就是所謂的首都效應。」歷次的地方選舉，比如說有22個縣市九合一一起選，媒體就會聚焦在首都，「所以首都之戰，聲量一旦高，對一個陣營有利的話，他可能就會帶動全台灣的選情」。

黃揚明進一步表示，2014年柯文哲選台北市長就是這個氛圍，「2014年，柯文哲選得非常好，外溢效應讓整個國民黨那個時候都全部崩潰。」接下來可以觀察蔣萬安的聲量能不能轉換成外溢效應的能量。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年5月1日至2026年5月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

看更多網路溫度計文章

4月十大縣市首長聲量排行誰進榜？蔣萬安居冠 暖男竟好評影響力最低

蔣萬安穩坐2026第一季聲量冠軍！十大縣市首長表現 他首度進榜且好評影響力最高！

2026九合一大選年底究竟選什麼？從六都到地方初選進度、藍綠白布局一次看

社群炸鍋最新TOP 3｜空軍T-34C教練機墜毀釀2殉職、COMPUTEX 2026登場、台中某中學傳校園霸凌

社群炸鍋最新TOP 3｜鄭麗文訪美、交通部擬修法嚴懲毒駕、富邦悍將隊史首次包辦單月投打MVP