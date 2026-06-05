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嘉義市議員選戰激烈吹苦行風 2前議員再戰...烈日行腳徒步拜票

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
另一位拚東山再起的嘉市前議員、前統一獅投手及國手郭文居，頂著烈日徒步拜票，背著印有自己名字的棒球造型宣傳球，成為街頭醒目焦點。圖／取自郭文居臉書
另一位拚東山再起的嘉市前議員、前統一獅投手及國手郭文居，頂著烈日徒步拜票，背著印有自己名字的棒球造型宣傳球，成為街頭醒目焦點。圖／取自郭文居臉書

年底嘉市議員選舉升溫，競爭激烈東區，新人老將角逐，最近高溫白天動輒超過攝氏30度，2位曾任市議員、本屆落選的參選人凌子楚、郭文居，選擇以徒步苦行方式深入基層，展現重返議會決心毅力。凌子楚用行腳訴說地方故事、郭文居以棒球精神訴求再起，2位前議員選擇徒步苦行方式爭取認同，讓東區選情增添話題看點。

2026九合一選舉

民進黨提名前議員凌子楚，近期展開長距離徒步行腳拜票，至今逾半個月。穿梭東區大街小巷，透過一步一腳印方式與選民互動，不僅介紹地方風土民情，分享沿途人文故事與歷史脈絡，闡述重返議會施政理念與願景。

凌子楚選舉失利，轉任東石港口宮總幹事，去年卸任為再度挑戰議員選舉，積極調整體態，以高蛋白飲食搭配每日游泳2000公尺及慢跑訓練，在短短1個半月內成功減重14公斤，體重從92公斤降至78公斤，展現重返政壇企圖心。除徒步拜票，凌子楚透過社群媒體每天記錄行腳過程，分享地方故事與基層觀察，拉近與選民距離。他開出月薪4萬元條件招募選戰助理，引發關注。

另一位拚東山再起的前市議員、前統一獅投手及國手郭文居，頂著烈日徒步拜票，背著印有自己名字的棒球造型宣傳球，成為街頭醒目焦點。郭文居表示，過去身為職棒投手，相信優秀投手不是永遠不會失投，而是失投後仍有勇氣投出下一球。再投入選戰，就像重新站上投手丘，要用永不放棄的精神迎接挑戰。

他說，13年前曾走過同樣街頭巷尾，如今再次背起象徵信念的造型棒球，不只是代表過去球員生涯的榮耀，更象徵永不放棄的人生態度。因為人生沒有白走的路，每一次跌倒與遺憾，都會成為再度站起來的力量。郭文居坦言，上次選舉雖拿下不少選票，卻與當選擦肩而過，「差一點」遺憾令人難以忘懷。但也因為如此，他選擇再度站出來，繼續為理想與家鄉努力。

嘉市議員選舉升溫，民進黨提名前議員凌子楚，展開長距離徒步行腳拜票，至今逾半個月，穿梭東區大街小巷，透過一步一腳印方式與選民互動，不僅介紹地方風土民情，分享沿途人文故事與歷史脈絡，闡述重返議會施政理念與願景。圖／取自凌子楚臉書
嘉市議員選舉升溫，民進黨提名前議員凌子楚，展開長距離徒步行腳拜票，至今逾半個月，穿梭東區大街小巷，透過一步一腳印方式與選民互動，不僅介紹地方風土民情，分享沿途人文故事與歷史脈絡，闡述重返議會施政理念與願景。圖／取自凌子楚臉書

另一位拚東山再起的嘉市前議員、前統一獅投手及國手郭文居，頂著烈日徒步拜票，背著印有自己名字的棒球造型宣傳球，成為街頭醒目焦點。圖／取自郭文居臉書
另一位拚東山再起的嘉市前議員、前統一獅投手及國手郭文居，頂著烈日徒步拜票，背著印有自己名字的棒球造型宣傳球，成為街頭醒目焦點。圖／取自郭文居臉書

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嘉市議員選舉升溫，民進黨提名前議員凌子楚，展開長距離徒步行腳拜票，至今逾半個月，穿梭東區大街小巷，透過一步一腳印方式與選民互動，不僅介紹地方風土民情，分享沿途人文故事與歷史脈絡，闡述重返議會施政理念與願景。圖／取自凌子楚臉書

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