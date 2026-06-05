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少子老化衝擊人口跌破27萬 嘉義市議員席次暫保23席選戰激烈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市選委會統計，截至5月底止，嘉市總人口數為26萬1551人（含原住民人口），依人口數試算，今年底市議員總席次仍維持23席不變。圖／聯合報資料照片
嘉市選委會統計，截至5月底止，嘉市總人口數為26萬1551人（含原住民人口），依人口數試算，今年底市議員總席次仍維持23席不變。圖／聯合報資料照片

嘉義市近年面臨少子化老化衝擊，加上人口外流，8年前人口跌破27萬，2018年議員席次因人口減少，由24席減少1席共23席，人口減少是否影響年底議員選舉席次配置，引發外界關心，有意投入選戰者格外關心席次變化，並牽動政黨及參選人選戰布局。

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市選委會統計，截至5月底止，嘉市總人口數為26萬1551人（含原住民人口），其中東區11萬6567人、西區14萬4984人。依目前人口數試算，今年底市議員總席次仍維持23席不變，東、西區議員席次分別為東區10席、西區13席，最終結果須由中央選舉委員會公告為準。

選委會表示，議員席次計算有法令依據。依公職人員選舉罷免法，以人口數計算被選舉人名額，應以投票日前第6個月月底戶籍人口數作計算基準。今年地方公職人員選舉投票日11月28日，以5月底戶籍人口數作席次計算依據。

依地方制度法及地方立法機關組織準則，扣除原住民人口後，縣市人口超過20萬人、未滿40萬人者，每增加1萬4000人增加1席議員，總席次不得超過33席。以嘉市目前人口規模推算，議員總席次維持23席。

2018年地方選舉前，嘉市總人口減到26萬9091人，首度跌破27萬大關，當時中選會重新核算議員席次後，由24席減少為23席，其中東區減少1席，選戰競爭明顯升溫。下屆議員席次維持23席，競爭態勢卻比上次更激烈，選戰加溫，各政黨與無黨籍參選人提前布局，現任議員拚連任，還有多位新人投入戰局。截至目前，表態參選人數遠高於應選名額23席1倍以上。

政壇人士分析，席次不變參選人增加，東、西2個選區出現「搶票大戰」，東區10席，競爭壓力相對大，除政黨基本盤，個人服務、地方經營及空戰聲量將成為左右選情關鍵，年底議員選舉將上演老將新秀激戰。

2026九合一選舉 嘉義市選舉 議員

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