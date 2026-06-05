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徐欣瑩基隆「請益之旅」 與謝國樑交流育兒理念

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩（中）昨到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑（左）帶她參訪七堵室內兒童樂園。記者游明煌／攝影
國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩（中）昨到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑（左）帶她參訪七堵室內兒童樂園。記者游明煌／攝影

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨到基隆「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園，交流友善育兒政策。徐說，如果當選縣長，將比照基隆打造室內兒童樂園，「基隆有雨，但新竹有風，一定會多蓋幾座。」

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謝國樑拿麥克風親自解說，現場小朋友玩得不亦樂乎，立委林沛祥也到場。謝表示，基隆是一座多雨城市，過去經常有家長反映天候不佳時，孩子缺乏安全且舒適的活動空間，市府推動「一區一特色室內兒童樂園」政策，希望每個行政區都擁有兼具教育及遊憩功能的兒童空間，前年底完成全市七處室內兒童樂園建置目標。林沛祥說，七堵兒童樂園再進化，空間使用率高，受到北台灣家長好評。

徐欣瑩表示，一進入園區便感受到孩子的歡笑與活力，基隆打造室內兒童樂園可說是全國創舉。新竹縣因人口持續成長、年輕家庭眾多，希望借鏡基隆經驗，推動更多適合孩子成長的室內遊戲空間。基隆因多雨而發展室內兒童樂園，新竹因風勢強勁，同樣有建置室內活動空間需求。她認為，極端天氣逐漸成常態，基隆率先推動相關建設，具有重要示範意義，值得更多縣市學習。

截至今年五月，基隆市各區室內兒童樂園累計使用破六十六萬人次，市府除照顧學齡前幼兒需求，也重視六至十二歲學齡兒童遊戲與成長空間。七堵室內兒童樂園周邊空間升級打造為全市首座專屬學齡兒童的「大童區」，今年一月啟用。

呼應七堵深厚的鐵道文化背景，以鐵道主題為核心設計，打造成具代表性的旗艦級室內遊戲空間。

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