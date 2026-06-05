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南市長選戰熱身！謝龍介募款席開50桌 陳亭妃跑基層博感情

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
國民黨台南市長參選人謝龍介（中）今晚在新北舉辦首場募款餐會，預計席開50桌，南市議會國民黨團將由書記長林燕祝（右三）率隊北上力挺，展現藍軍團結翻轉台南氣勢。圖／聯合報系資料照片
國民黨台南市長參選人謝龍介（中）今晚在新北舉辦首場募款餐會，預計席開50桌，南市議會國民黨團將由書記長林燕祝（右三）率隊北上力挺，展現藍軍團結翻轉台南氣勢。圖／聯合報系資料照片

年底九合一大選將近，台南市長選戰升溫，國民黨參選人謝龍介今晚在新北市舉辦首場募款餐會，預計席開五十桌，展現藍軍團結翻轉台南氣勢；民進黨參選人陳亭妃維持既有節奏，深耕基層、走訪社區與鄉親博感情。藍綠雙方分別以大型造勢與深耕基層策略，拉開台南市長選戰序幕。

2026九合一選舉

面對即將到來的台南市長選戰，謝龍介上個月透過社群平台公布募款餐會訊息，儘管活動地點設在新北市板橋，台南市議會國民黨團仍將由書記長林燕祝率隊，帶領共十八名黨籍市議員及參選人北上力挺，展現黨內團結氣勢。

謝龍介表示，目前預計席開五十桌，支持者響應熱烈超出預期，也將在台南規畫舉辦募款餐會，餐券價格初步規畫為每張一萬元，相關時程尚未敲定。

他強調，接下來將強化與黨籍參選人的合作，擴大文宣曝光及路口拜票力道，同時持續推動藍白合作，整合在野力量，爭取更多選民支持，力拚翻轉台南政治版圖。

針對謝龍介舉辦大型募款餐會、啟動選舉活動，陳亭妃不評論。她指出，團隊對於選舉有既定節奏與規畫，後續將依步調進行系列選舉活動。

陳亭妃五月中成立「陳亭妃醫界大聯盟後援會」後，持續以基層走訪為主軸，深入地方與鄉親互動、培養感情。適逢端午節將至，陳亭妃積極走入社區，與地方鄉親及支持者一起包粽，提前歡度節慶。

九合一大選腳步臨近，台南市長選戰升溫，民進黨參選人陳亭妃（右二）目前選戰策略維持既有節奏，以深耕基層、走訪社區與鄉親博感情為主。圖／陳亭妃服務處提供
九合一大選腳步臨近，台南市長選戰升溫，民進黨參選人陳亭妃（右二）目前選戰策略維持既有節奏，以深耕基層、走訪社區與鄉親博感情為主。圖／陳亭妃服務處提供

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