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李四川選新北市長被肉搜 喊對手側翼要克制

聯合報／ 記者游明煌葉德正林媛玲／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨到金山區，參加金包里慈護宮上梁大典，與市長侯友宜（右）同台。記者游明煌／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨到金山區，參加金包里慈護宮上梁大典，與市長侯友宜（右）同台。記者游明煌／攝影

新北市長選情白熱化，國民黨參選人李四川被網友肉搜公布板橋住處，李昨向民進黨蘇巧慧喊話請她好好克制側翼，並直言「她不要這麼怕我啦」民眾黨議員參選人昨赴監察院告發蘇巧慧、蘇貞昌、蘇巧純疑涉違法，要求依法徹查。蘇巧慧回應，不怕任何檢驗，會用正面陽光態度應對選舉。

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李四川昨偕新北市長侯友宜出席金山金包里慈護宮重建案上梁大典，被問到板橋住處遭側翼公布地址、外觀，家人名字被揭露，李感嘆，請不要干擾他家人，尤其是鄰居，對蘇巧慧喊話「請好好克制妳的側翼」。

李四川說，民進黨的對手選舉一貫的方式就是一條龍的抹黑，其實他已經看了很多，並喊話對手「她不必怕我嘛，怕我幹嘛？」

民進黨市議員戴瑋姍說，李四川房子明明二○一二年就完工銷售，兩年後李四川卻向監察院申報「二○一四年新購屋」，被質疑頭期款為何在財產申報看不到，才聲稱是買「預售屋」；且李聲稱購買前不認識建商，「是怎麼讓建商把頂樓物件預售給你這個工務局長的？」

「購屋過程合法合規」李四川競辦反擊說，李四川二○一四年擔任的是新北市副市長，根本不是工務局長，戴瑋姍連最基礎的時間事實都能徹底搞錯，足見發言前完全不做功課，心中只有政治口水與惡意抹黑，毫無民代基本公信力與素養，戴繼新北餵藥案後，「一再抹黑翻車。」

藍綠交鋒火花四射，李競辦質問「蘇巧慧，是你授意還是支持的行為嗎？」蘇巧慧競辦發言人劉芳宇回應，蘇團隊從未攻擊對手，或授意任何網友、粉專做選舉攻擊。面對外界質疑，李四川應負責任向大眾說清楚，而不是每逢爭議或家人醜聞，就急著指控對手陣營抹黑，混淆視聽。

對民眾黨到監察院告發蘇巧慧、蘇貞昌、蘇巧純疑涉違法，要求依法徹查。蘇巧慧回應，她胞妹蘇巧純有其專業領域，她從不干預妹妹的工作，她參政十年歷經多次選舉，不怕檢驗，會繼續按照自己的步調，用正面、陽光態度應對選舉。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）說，她從不干預胞妹的工作，她已參政十年，歷經多次選舉，不怕任何檢驗。圖／聯合報系資料照片
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）說，她從不干預胞妹的工作，她已參政十年，歷經多次選舉，不怕任何檢驗。圖／聯合報系資料照片

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