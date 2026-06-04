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聲援黃敏惠「大嘉義起來搞軌」 張啓楷：中央別欺負嘉義市民

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府上午在火車站旁願景館，高掛「大嘉義起來搞軌」看板，藍白共推市長參選人張啓楷聲援市長黃敏惠呼聲，要求賴清德總統、行政院長卓榮泰正視市民迫切、真實交通建設需求，別讓輕軌建設淪為「跳票、騙票」的代名詞。圖／張啓楷服務處提供
嘉義市政府上午在火車站旁願景館，高掛「大嘉義起來搞軌」看板，藍白共推市長參選人張啓楷聲援市長黃敏惠呼聲，要求賴清德總統、行政院長卓榮泰正視市民迫切、真實交通建設需求，別讓輕軌建設淪為「跳票、騙票」的代名詞。圖／張啓楷服務處提供

嘉義市政府上午在火車站旁願景館，高掛「大嘉義起來搞軌」看板，直指中央跳票呼籲正視大嘉義交通需求，不讓嘉義成為高鐵聯外運輸孤兒，藍白共推市長參選人張啓楷聲援市長黃敏惠呼聲，要求賴清德總統、行政院長卓榮泰正視市民迫切、真實交通建設需求，別讓輕軌建設淪為「跳票、騙票」的代名詞。

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張啓楷表示，擔任立委2年期間，多次就嘉義高鐵聯外輕軌議題提出質詢，並曾高掛看板「為下一代鋪路」 、及聲援民間團體「給我輕軌 其餘免談」呼聲，不斷為嘉義市民奔走請命，黃敏惠率隊北上赴行政院陳情，要求行政院長卓榮泰不要出爾反爾、正視嘉市民需求時，他全程陪同、聲援力挺黃敏惠。

張啓楷強調，高鐵嘉義站至今仍是全國唯一無聯外鐵路建設的高鐵車站，嚴重影響地方產業、經濟、民生等發展，造成市民、旅客、學子等廣大民眾的極大不便。張啓楷舉例，日前「皮克敏」熱潮為嘉市帶來商機與人潮，但也再一次發生交通壅塞、市區道路堵車等問題，凸顯輕軌建設早非一句政治口號，而是一條等待21年迫切需要交通建設。張啓楷呼籲市民共同發聲「大嘉義起來搞軌」，年底市長大選將是「沒輕軌沒選票」選擇，嘉市未來發展與下一代不能再繼續蹉跎等待21年。

行政院長卓榮泰曾在立法院回應嘉義高鐵聯外輕軌議題，公開表態372億元工程經費由中央全額負擔，隔日改口稱「認知有誤」，讓黃敏惠氣憤落淚。張啓楷嚴正呼籲民進黨政府莫把重大交通建設當選舉兒戲口號，輕佻態度不僅傷害中央、地方政府互信關係，更是傷害嘉義縣市發展，嘉義不能再成為唯一的高鐵聯外運輸孤兒。

嘉義市政府上午在火車站旁願景館，高掛「大嘉義起來搞軌」看板，藍白共推市長參選人張啓楷聲援市長黃敏惠呼聲，要求賴清德總統、行政院長卓榮泰正視市民迫切、真實交通建設需求，別讓輕軌建設淪為「跳票、騙票」的代名詞。圖／張啓楷服務處提供
嘉義市政府上午在火車站旁願景館，高掛「大嘉義起來搞軌」看板，藍白共推市長參選人張啓楷聲援市長黃敏惠呼聲，要求賴清德總統、行政院長卓榮泰正視市民迫切、真實交通建設需求，別讓輕軌建設淪為「跳票、騙票」的代名詞。圖／張啓楷服務處提供

2026九合一選舉 嘉義市選舉 張啓楷 黃敏惠

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