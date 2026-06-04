選彰化縣長再添1人！邱建富「拍競選照」 臉書宣布退出民進黨參選

「我準備好了！」民進黨已提名立委陳素月參選彰化縣長，但爭取提名失利的彰化市前市長邱建富， 仍積極表態參選，他今天表示，已決定下周退出民進黨，並宣布參選彰化縣長；陳素月則表示遺感，並尊重邱建富的決定。

下屆彰化縣長選舉，民進黨去年底採「採初選」方式，依民調由陳素月勝出，而邱建富則以些微差距，在四名參選人居第三，陳素月也投入參選行動，至於國民黨則陷入提名之亂，最後決定徵召前考紀會主委魏平政才拍板。

未料，民眾黨前立委蔡壁如又宣布將爭取參選，藍白陷入整合危機，但民眾黨選決會昨天決定不徵召蔡壁如 後，才化解危機，如今民進黨則因邱建富將宣布參選，再為綠營整合放了一把火。

邱建富今天先在臉書上，po出他為參選縣長的擺拍照片，他說，「照片拍好了，心情也準備好了，未來的路，我也已經準備好繼續向前」。

邱建富受訪時，證實下周將先退出民進黨，並宣布參選彰化縣長。邱建富說，他是民進黨創黨黨員，有39年黨齡，為參選縣長他已準備了12年，這是他最後的參選機會，不會再錯過，雖然民進黨秘書長徐國勇積極跟他溝通，但他不為動。

邱建富說，民進黨雖然提名陳素月參選縣長，但很多縣民告訴他，「民進黨不徵召邱建富選縣長，就由縣民來徵召邱建富選縣長」。

對於邱建富表示下周將退出民進黨並宣布參選彰化縣長，民進黨提名的縣長參選人陳素月表示遺感，並尊重他的決定，但也希望邱建富能顧全大局，仍有挽回的餘地。陳素月還說，不管邱建富是否參選，她仍會按既定節奏，投入選戰，贏得選舉。

民進黨彰化縣黨部主委謝翠屏說，除了退黨外，必須在邱建富登記參選彰化縣長，縣黨部才會以他違反黨紀，開除黨籍。