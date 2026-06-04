快訊

黃仁勳一眼看見…她高舉1物被點名上台 獲全場唯一簽名合照樂瘋

雨彈襲全台！新北升級豪雨 16縣市持續發布豪大雨特報

鉅額交易爆天價！台積電「神秘買家」無懼利空 盤後創2,445元新紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

影／徐欣瑩基隆兒童樂園取經 稱讚謝國樑兒少政策新竹縣也要打造

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園。記者游明煌／攝影
國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園。記者游明煌／攝影

國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園，徐欣瑩讚許謝國樑對兒少政策的重視，盼借鏡打造友善育兒環境，未來如果她當選，將比照基隆打造室內兒童樂園，「基隆有雨，但新竹有風。一定會多蓋幾座。」

2026九合一選舉

謝國樑拿起麥克風親自解說，現場很多小朋友玩得不亦樂乎，立委林沛祥也到場，透過縣市交流分享經驗，共同為下一代打造更完善的兒少成長環境。

謝國樑表示，基隆是一座多雨城市，過去經常有家長反映天候不佳時，孩子缺乏安全且舒適的活動空間，因此市府自112年起推動全國首創的「一區一特色室內兒童樂園」政策，希望每個行政區都擁有兼具教育及遊憩功能的兒童空間，並於113年底完成全市7處室內兒童樂園建置。

林沛祥說，先祝福謝國樑和徐欣瑩年底都能當選，七堵兒童樂園再進化，空間使用率相當高，也相當受到北台灣民眾好評，感謝徐欣瑩學習之旅到基隆取經。

徐欣瑩表示，一進入園區便感受到孩子們的歡笑與活力，認為基隆打造室內兒童樂園可說是全國創舉。新竹縣因人口持續成長、年輕家庭眾多，希望借鏡基隆經驗，推動更多適合孩子成長的室內遊戲空間。基隆因多雨而發展室內兒童樂園，新竹則因風勢強勁，同樣有建置室內活動空間的需求。她認為，在極端氣候逐漸成為常態的情況下，基隆率先推動相關建設，具有重要示範意義，未來值得更多縣市參考學習。

徐欣瑩也讚許謝國樑市長對兒少政策的重視，認為科技能讓城市強大，而關愛則能讓城市偉大。謝市長充分展現「有愛城市」的精神，令人印象深刻。

截至今年5月，全市各區室內兒童樂園累計使用人次已突破66萬人次，市府除照顧學齡前幼兒需求，也相當重視6至12歲學齡兒童的遊戲與成長空間，因此再投入1292萬元，將七堵室內兒童樂園周邊空間升級打造為全市首座專屬學齡兒童的「大童區」，今年1月啟用。

考量七堵深厚的鐵道文化背景，以鐵道主題為核心設計，打造全市最具代表性的旗艦級室內遊戲空間，目前已吸引超過1萬4千人次使用。

國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園。記者游明煌／攝影
國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園。記者游明煌／攝影

國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園。記者游明煌／攝影
國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園。記者游明煌／攝影

國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園，立委林沛祥也到場。記者游明煌／攝影
國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園，立委林沛祥也到場。記者游明煌／攝影

國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園，與小朋友一起玩得樂開懷。記者游明煌／攝影
國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園，與小朋友一起玩得樂開懷。記者游明煌／攝影

國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園。記者游明煌／攝影
國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園。記者游明煌／攝影

2026九合一選舉 新竹縣選舉 徐欣瑩 基隆 謝國樑

延伸閱讀

評遠見調查結果 謝國樑：環保奪全國進步王、經濟就業表現亮眼

影／楊秀玉獨力推七堵彩繪說到辛酸處哽咽 謝國樑：沒有人不支持

中市太平行政中心揭牌啟用 盧秀燕：不僅行政還有托育功能

高虹安市長親臨勉勵 產官學攜手共推品格教育

相關新聞

選彰化縣長再添1人！邱建富「拍競選照」 臉書宣布退出民進黨參選

「我準備好了！」民進黨已提名立委陳素月參選彰化縣長，但爭取提名失利的彰化市前市長邱建富， 仍積極表態參選，他今天表示，已決定下周退出民進黨，並宣布參選彰化縣長；陳素月則表示遺感，並尊重邱建富的決定。

高雄選情白熱化…賴瑞隆、柯志恩最新一波民調趨近五五波 兩人回應了

TVBS民調中心公布高雄市長最新民調，民進黨參選人賴瑞隆支持度40.3％、國民黨參選人柯志恩支持度39.7％、雙方差距0.6個百分點，將較於一個月前另份民調，此次差距拉近許多，趨近五五波。柯志恩歸功近日不斷拋出政見讓市民有感。賴瑞隆說，唯有真正守護高雄產業、創造就業機會、推動城市轉型，才是獲得市民信任與支持的根本。

聲援黃敏惠「大嘉義起來搞軌」 張啓楷：中央別欺負嘉義市民

嘉義市政府上午在火車站旁願景館，高掛「大嘉義起來搞軌」看板，直指中央跳票呼籲正視大嘉義交通需求，不讓嘉義成為高鐵聯外運輸孤兒，藍白共推市長參選人張啓楷聲援市長黃敏惠呼聲，要求賴清德總統、行政院長卓榮泰正視市民迫切、真實交通建設需求...

影／徐欣瑩基隆兒童樂園取經 稱讚謝國樑兒少政策新竹縣也要打造

國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園，徐欣瑩讚許謝國樑對兒少政策的重視，盼借鏡打造友善育兒環境，未來如果她當選，將比照基隆打造室內兒童樂園，「基隆有雨，但新竹有風。一定會多蓋幾座。」

中選會辦公聽會 學者政黨籲降候選人保證金助參政

中選會今天舉行地方選舉候選人登記保證金數額訂定公聽會，出席的專家學者與政黨代表多支持調降候選人保證金，盼不要阻礙年輕人或...

李四川競辦嗆戴瑋姍「造謠翻車非首次」 要求蘇巧慧公開面對

國民黨新北市長參選人李四川的板橋房產遭綠營質疑，今蘇巧慧陣營、新北市議員戴瑋姍稱李四川提及以「預售屋購買」與事實說法不符，誠信遭外界質疑。對此，李四川競辦表示，戴瑋姍稱建商是「預售給你這個工務局長」，但李四川當時已不是工務局長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。