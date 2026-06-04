影／徐欣瑩基隆兒童樂園取經 稱讚謝國樑兒少政策新竹縣也要打造

國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園，徐欣瑩讚許謝國樑對兒少政策的重視，盼借鏡打造友善育兒環境，未來如果她當選，將比照基隆打造室內兒童樂園，「基隆有雨，但新竹有風。一定會多蓋幾座。」

謝國樑拿起麥克風親自解說，現場很多小朋友玩得不亦樂乎，立委林沛祥也到場，透過縣市交流分享經驗，共同為下一代打造更完善的兒少成長環境。

謝國樑表示，基隆是一座多雨城市，過去經常有家長反映天候不佳時，孩子缺乏安全且舒適的活動空間，因此市府自112年起推動全國首創的「一區一特色室內兒童樂園」政策，希望每個行政區都擁有兼具教育及遊憩功能的兒童空間，並於113年底完成全市7處室內兒童樂園建置。

林沛祥說，先祝福謝國樑和徐欣瑩年底都能當選，七堵兒童樂園再進化，空間使用率相當高，也相當受到北台灣民眾好評，感謝徐欣瑩學習之旅到基隆取經。

徐欣瑩表示，一進入園區便感受到孩子們的歡笑與活力，認為基隆打造室內兒童樂園可說是全國創舉。新竹縣因人口持續成長、年輕家庭眾多，希望借鏡基隆經驗，推動更多適合孩子成長的室內遊戲空間。基隆因多雨而發展室內兒童樂園，新竹則因風勢強勁，同樣有建置室內活動空間的需求。她認為，在極端氣候逐漸成為常態的情況下，基隆率先推動相關建設，具有重要示範意義，未來值得更多縣市參考學習。

徐欣瑩也讚許謝國樑市長對兒少政策的重視，認為科技能讓城市強大，而關愛則能讓城市偉大。謝市長充分展現「有愛城市」的精神，令人印象深刻。

截至今年5月，全市各區室內兒童樂園累計使用人次已突破66萬人次，市府除照顧學齡前幼兒需求，也相當重視6至12歲學齡兒童的遊戲與成長空間，因此再投入1292萬元，將七堵室內兒童樂園周邊空間升級打造為全市首座專屬學齡兒童的「大童區」，今年1月啟用。

考量七堵深厚的鐵道文化背景，以鐵道主題為核心設計，打造全市最具代表性的旗艦級室內遊戲空間，目前已吸引超過1萬4千人次使用。

國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園。記者游明煌／攝影

國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園。記者游明煌／攝影

國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園，立委林沛祥也到場。記者游明煌／攝影

國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩今天到基隆進行「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園，與小朋友一起玩得樂開懷。記者游明煌／攝影