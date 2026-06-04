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中選會辦公聽會 學者政黨籲降候選人保證金助參政

中央社／ 台北4日電

中選會今天舉行地方選舉候選人登記保證金數額訂定公聽會，出席的專家學者與政黨代表多支持調降候選人保證金，盼不要阻礙年輕人或小黨參政。中選會說，會將相關意見提到委員會議審酌決定，並在8月27日公告。

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公職人員選舉保證金制度實施已逾40年，監委紀惠容民國112年指出，目前保證金金額大致從民國83年訂定沿用至今，中選會只在108年及111年召開公聽會，並唯一調降直轄市長候選人保證金從新台幣200萬至150萬元。

中選會今天舉行地方公職人員選舉候選人登記保證金數額訂定公聽會。政大選舉研究中心研究員蔡佳泓認為，議員、里長候選人保證金可以考慮調降50%，降低參政障礙，另也能考慮調降退還保證金的得票率門檻至2%，避免弱勢候選人因保證金不想參選。

中正大學政治學系教授蔡榮祥指出，設保證金能防範不具誠意候選人進入選舉，但是否高到變相剝奪經濟弱勢參政權，值得關注。根據行政法原則，保證金應只能維持現狀或調降。而目前直轄市長候選人保證金偏高，直轄市議員保證金20萬元、縣市議員12萬元，此差距是否符合比例原則。

東吳大學政治系助理教授沈筱綺表示，相較中央選舉，地方選舉是小黨、弱勢、年輕參選者的主要戰場，因此若以促進公平競爭、反映多元價值等角度看，地方選舉競爭應門檻越低越好，目前參選保證金都有調降空間。

立法院民眾黨團副主任張博崴建議，中選會應循序漸進改革，逐步調降各類選舉保證金數額，並研議導入選民連署制度作為長期替代方案。

小民參政歐巴桑聯盟執行委員黃婷婷說，歐巴桑聯盟在過去3次選舉經驗，選舉經費中有超過一半都是保證金，嚴重影響小黨參選與生存，建議可以訂定保證金計算公式，並以基本工資作為計算基準。

內政部民政司公民參政科代表指出，保證金是否調降尊重中選會權責，至於是否以連署取代保證金，或檢討保證金退還門檻都涉及修法，需凝聚社會共識再由立法院處理，會再跟中選會研究。

擔任會議主席的中選會委員李禮仲表示，會將今天的公聽會會議記錄會提中選會委員會討論，依法會在8月27日候選人登記公告中載明。

2026九合一選舉 中選會

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