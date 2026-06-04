李四川競辦嗆戴瑋姍「造謠翻車非首次」 要求蘇巧慧公開面對

國民黨新北市長參選人李四川的板橋房產遭綠營質疑，今蘇巧慧陣營、新北市議員戴瑋姍稱李四川提及以「預售屋購買」與事實說法不符，誠信遭外界質疑。對此，李四川競辦表示，戴瑋姍稱建商是「預售給你這個工務局長」，但李四川當時已不是工務局長，且購屋過程合法合規，蘇陣營連基本資訊都搞錯，一再抹黑翻車。

李競辦批評，綠營側翼以肉搜、公布姓名方式騷擾李四川家人及鄰居，又放任蘇陣營議員以不實資訊抹黑，請蘇巧慧別再神隱、公開回答「你是否同意肉搜騷擾、造假抹黑的行為？如果一聲不吭，難道是放任且默許？」

李四川競辦指出，戴瑋姍「造謠翻車已非第一次」，在2024大選期間的新北餵藥案中，戴瑋姍屢次利用未經證實的訊息煽動大眾情緒、製造對立，甚至曾在臉書發文稱「藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥」，結果被「台灣事實查核中心」打臉，清楚表示這項資訊沒有任何事實根據，戴瑋姍貼文也被臉書遮蔽並認證是「不實資訊」。

李四川競辦表示，不僅如此，在去年反罷免期間，戴瑋姍為攻擊立法委員葉元之，竟將葉元之邀請教育部考察國小、爭取預算的行程，故意扭曲為打擾學生上課；事後也被證實葉元之考察行程是應校長與家長會長反應而進行，且相關爭取預算也獲官員正面回應，戴瑋姍身為板橋區的議員，卻為政治攻擊，不惜連自己選區學校都拖下水。

李四川競辦說，戴瑋姍惡意散佈假訊息的行徑劣跡斑斑，且早已被第三方查核機構認證，如今毫無反省之意，手段更為荒謬，連李四川任職時間都能憑空編造，李四川2014年擔任的是新北市副市長，根本不是工務局長，戴瑋姍連最基礎的時間事實都能徹底搞錯，足見發言前完全不做功課，心中只有政治口水與惡意抹黑，毫無民代基本公信力與素養。

李四川競辦橋吊，面對綠營側翼以肉搜、公布姓名方式騷擾李四川家人及鄰居，蘇巧慧辦未制止及譴責如此惡劣行為，如今又持續放任蘇陣營議員以不實資訊抹黑「難道蘇巧慧是放任且默許？」請蘇巧慧別再神隱、公開回答：「你是否同意側翼及蘇陣營議員，如此肉搜騷擾、造假抹黑的惡劣行為？」