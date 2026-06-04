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李四川競辦嗆戴瑋姍「造謠翻車非首次」 要求蘇巧慧公開面對

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今參加新北市金山金包里慈護宮上梁大典。記者游明煌／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今參加新北市金山金包里慈護宮上梁大典。記者游明煌／攝影

國民黨新北市長參選人李四川的板橋房產遭綠營質疑，今蘇巧慧陣營、新北市議員戴瑋姍稱李四川提及以「預售屋購買」與事實說法不符，誠信遭外界質疑。對此，李四川競辦表示，戴瑋姍稱建商是「預售給你這個工務局長」，但李四川當時已不是工務局長，且購屋過程合法合規，蘇陣營連基本資訊都搞錯，一再抹黑翻車。

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李競辦批評，綠營側翼以肉搜、公布姓名方式騷擾李四川家人及鄰居，又放任蘇陣營議員以不實資訊抹黑，請蘇巧慧別再神隱、公開回答「你是否同意肉搜騷擾、造假抹黑的行為？如果一聲不吭，難道是放任且默許？」

李四川競辦指出，戴瑋姍「造謠翻車已非第一次」，在2024大選期間的新北餵藥案中，戴瑋姍屢次利用未經證實的訊息煽動大眾情緒、製造對立，甚至曾在臉書發文稱「藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥」，結果被「台灣事實查核中心」打臉，清楚表示這項資訊沒有任何事實根據，戴瑋姍貼文也被臉書遮蔽並認證是「不實資訊」。

李四川競辦表示，不僅如此，在去年反罷免期間，戴瑋姍為攻擊立法委員葉元之，竟將葉元之邀請教育部考察國小、爭取預算的行程，故意扭曲為打擾學生上課；事後也被證實葉元之考察行程是應校長與家長會長反應而進行，且相關爭取預算也獲官員正面回應，戴瑋姍身為板橋區的議員，卻為政治攻擊，不惜連自己選區學校都拖下水。

李四川競辦說，戴瑋姍惡意散佈假訊息的行徑劣跡斑斑，且早已被第三方查核機構認證，如今毫無反省之意，手段更為荒謬，連李四川任職時間都能憑空編造，李四川2014年擔任的是新北市副市長，根本不是工務局長，戴瑋姍連最基礎的時間事實都能徹底搞錯，足見發言前完全不做功課，心中只有政治口水與惡意抹黑，毫無民代基本公信力與素養。

李四川競辦橋吊，面對綠營側翼以肉搜、公布姓名方式騷擾李四川家人及鄰居，蘇巧慧辦未制止及譴責如此惡劣行為，如今又持續放任蘇陣營議員以不實資訊抹黑「難道蘇巧慧是放任且默許？」請蘇巧慧別再神隱、公開回答：「你是否同意側翼及蘇陣營議員，如此肉搜騷擾、造假抹黑的惡劣行為？」

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧 戴瑋姍

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