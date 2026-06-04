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綠高市議員參選人：高雄市長民調五五波是假象 柯志恩選到沒招

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
TVBS今天公布最新民調指出，國民黨高雄市長參選人柯志恩僅落後民進黨高雄市長參選人賴瑞隆0.6個百分點。民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁質疑，該民調相關報導與執行過程諸多不合理，疑似是國民黨「花大錢、帶風向」的政治操作，顯見柯志恩早已選到沒招。圖／蔡秉璁提供
TVBS今天公布最新民調指出，國民黨高雄市長參選人柯志恩僅落後民進黨高雄市長參選人賴瑞隆0.6個百分點。民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁質疑，該民調相關報導與執行過程諸多不合理，疑似是國民黨「花大錢、帶風向」的政治操作，顯見柯志恩早已選到沒招。圖／蔡秉璁提供

TVBS今天公布最新民調指出，國民黨高雄市長參選人柯志恩僅落後民進黨高雄市長參選人賴瑞隆0.6個百分點。民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁質疑，該民調相關報導與執行過程諸多不合理，疑似是國民黨「花大錢、帶風向」的政治操作，顯見柯志恩早已選到沒招。

2026九合一選舉

蔡秉璁指出，該媒體在網路報導的第一時間，原本明確寫出該民調「由藍營委託」進行，隨後卻又將這五個字刪除。雖然現行法規並未強制規定必須揭露出資單位，但這種「寫了又刪、欲蓋彌彰」的舉動，若不是國民黨內部橫向溝通耍笨，就是存心把高雄選民當笨蛋，其背後的政治目的昭然若揭。

蔡秉璁分析，該份民調有些不合理之處，一般公認的民調誤差多要求在95%信心水準下、正負3%以內，推算所需有效樣本數為1068份，在台灣通常僅需3至4個晚上即可完成。但這份民調的有效樣本卻高達1207份，平白多出超過一成的樣本，執行時間更整整拉長到7天晚上加1天下午，連一般民調極少選擇的周六下午都包含在內。

蔡秉璁說，只為了讓誤差範圍象徵性下降0.2%，卻不計成本追加樣本並耗費兩倍時間執行，完全不符合成本效益，延長調查時間與增加樣本都是龐大的金錢開銷，國民黨大費周章多花這些錢，顯然就是硬要製造出五五波的假象。

蔡秉璁表示，近期國民黨與柯志恩深陷「財劃法」爭議、總預算攻防、國防特別條例預算、鄭麗文訪中，以及鼎山夜市復活等爭議，早已陷入左支右絀、進退兩難的窘境，在選情告急的當下，才又拋出一份有爭議的民調，呼籲柯志恩與國民黨少點政治算計，多放點心思在高雄。

2026九合一選舉 高雄市選舉 民調 柯志恩 賴瑞隆

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