劉建國北港3合1聯合服務處揭牌 蘇治芬出面為強棒組合打氣

民進黨雲林縣長參選人劉建國和北港鎮長參選人吳雅雯、議員蔡岳儒今天舉辦聯合服務處開幕茶會，吸引各界到場相挺，前立委蘇治芬也出席和劉建國短暫同框，力推自衣天使出身的政治素人吳雅雯，勇於挑戰改造地方的重責，現場氣氛熱烈，象徵北港選戰正式邁入新階段。

競選總部由知名醫師李俊億擔任主任委員，他表示，他在北港服務逾30年，深刻了解地方需求與發展挑戰；他認為劉建國、吳雅雯及蔡岳儒在爭取中央、地方建設、社區醫療服務與創新的推動各具專長，期待未來透過團隊合作，帶動北港更發展更進步。

今天開幕式由劉建國及多位醫界人士、地方仕伸共同揭牌，前立委蘇治芬也到場祝賀，並強調地方建設的發展是累進的，除中央的支持，更需要從縣府到鄉鎮的團隊合作，期待這支三合一的強棒組合，能為北港開創更好的新未來。

劉建國則強調，近年完成推動台大虎尾院區二期擴建，及國家高齡醫學暨健康福祉研究中心的創立，大大強化了雲林醫療網與長照的建立，未來也將推動結合科技與技術的「雙技農業」，加速雲林向前發展。

吳雅雯則以「雅雯的故事」感性訴求她如何到北港投入醫護工作到發展公益，以及接受民進黨徵召參選鎮長的歷程，她說，醫療是面對民眾最直接的服務，多年來她走入許多社區關懷長輩健康，也傾聽不少來自基層最真誠的聲音，未來如有機會，將推行更貼近民眾需求的政策，打造長輩安心、青年留鄉、孩子快樂成長的幸福北港。

蔡岳儒則說，最近他推出「北港美食大補帖」短影音，成功推廣北港觀光能見度與品牌影響力，深受好評，尤其多年推動「點亮雲林」學童視力保健、夜光天使等，建立起身心兼具的教育堡壘，讓家長安心持家、孩子看見知識與未來。

三人手拉手宣誓，將攜手爭取更多資源投入北港，推動醫療照護、產業發展、青年培力及地方建設，打造北港成為雲林縣距離台積電最近的「科技綠洲」，為未來創造更多元的機會與願景。

劉建國、吳雅雯和蔡岳儒位在北港鬧區中心的民主路聯合服務處揭牌開幕，地方各界到場聲援。記者蔡維斌／攝影

劉建國、吳雅雯和蔡岳儒北港聯合服務處開幕，許多醫界入到場聲援。記者蔡維斌／攝影

劉建國、吳雅雯和蔡岳儒位在北港鬧區中心的民主路聯合服務處揭牌開幕，地方各界到場聲援。記者蔡維斌／攝影