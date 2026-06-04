快訊

「妳實在太麻煩了！」黃仁勳遭狂追簽名變臉 死亡凝視3秒畫面瘋傳

謝謝你們沒有忘記！88歲北京老母親的感動憶兒

畢典致詞惹議…校長脫口「趕快結束自己」 世新大學回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

柯志恩與賴瑞隆民調差0.6個百分點 陳菁徽：因為都站在民意這邊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽和國民黨高雄市長參選人柯志恩一起跑地方行程，與在地鄉親接觸。圖／陳菁徽臉書
國民黨立委陳菁徽和國民黨高雄市長參選人柯志恩一起跑地方行程，與在地鄉親接觸。圖／陳菁徽臉書

根據TVBS最新高雄市長民調，國民黨參選人柯志恩支持度39.7%、民進黨參選人賴瑞隆支持度40.3%，雙方僅有0.6個百分點微幅差距。國民黨立委陳菁徽表示，回應民意，民意就會跟著走；靠勢派系，民眾只會厭惡。在每一個議題上，柯志恩都站在民意這一方。

2026九合一選舉

針對TVBS高雄市長民調，柯志恩、賴瑞隆僅差距0.6%，陳菁徽說，這個結果，其實一點都不意外。每次她跟著柯志恩出席各種活動，民眾反映都非常熱情，排隊搶著拍照合影，遠遠看到柯志恩也會大喊「市長加油」、「堅定支持柯志恩」。因為柯志恩始終跟高雄市民站在一起，有志一同的感受，是真實、具體、很有感的。

陳菁徽表示，過去高雄接連爆出環境被破壞的議題，柯志恩不只站在前線發聲，也在中央修法處理問題，展現出解決問題的態度與能力；日前高雄教育現場出現憾事，身為教育專家的柯志恩，也用最快的速度提出修法建議，一個上午就串聯多數在野黨委員連署，敦促政府單位儘快處理問題。

陳菁徽強調，回應民意，民意就會跟著走。靠勢派系，民眾只會厭惡。在每一個議題上，柯志恩都站在民意這一方，一次兩次，一年數年後，大家不知不覺就愛上柯志恩，支持柯志恩，最後當然也會票投柯志恩。這個現象，也在這次民調當中展現出來，民眾對柯志恩的喜好度是高出對手，這在高雄真的是一個重要的指標。

陳菁徽總結，剩下不到半年的時間，高雄隊會繼續走遍基層，積極回應高雄市民的期待。這陣風，會越來越大，有志一同，翻轉高雄。

2026九合一選舉 高雄市選舉 民調 柯志恩 賴瑞隆 陳菁徽

延伸閱讀

柯志恩提「雄好騎」5大政策 打造健康低碳新港都：讓自行車不只是休閒工具

反濫訴、離線權入列 柯志恩提4大教育改革獲逾20委員連署

長期遭學生霸凌？國小教師墜樓震驚杏壇 柯志恩爆高雄「霸凌180件成案數0」

影／自然科教師墜樓亡傳遭霸凌 柯志恩：少子化壓力下老師也在求救

相關新聞

高雄選情白熱化…賴瑞隆、柯志恩最新一波民調趨近五五波 兩人回應了

TVBS民調中心公布高雄市長最新民調，民進黨參選人賴瑞隆支持度40.3％、國民黨參選人柯志恩支持度39.7％、雙方差距0.6個百分點，將較於一個月前另份民調，此次差距拉近許多，趨近五五波。柯志恩歸功近日不斷拋出政見讓市民有感。賴瑞隆說，唯有真正守護高雄產業、創造就業機會、推動城市轉型，才是獲得市民信任與支持的根本。

TVBS民調／高雄恐變天？柯志恩支持度39.7%僅輸賴瑞隆0.6個百分點

TVBS民調中心今天公布最新民調，關於高雄市長選戰，國民黨參選人柯志恩支持度39.7%、民進黨參選人賴瑞隆支持度40.3%，雙方僅有0.6個百分點微幅差距；而高雄市長陳其邁滿意度68.1%、不滿意度19.7%。

上海動物園小貓熊周末來台 取名平平、安安？蔣萬安笑回三字

台北上海雙城論壇簽下備忘錄，上海動物園小貓熊周末將抵台，台北市議員柳采葳下午在議會總質詢時問市長蔣萬安，要取什麼名字？市長有沒有想法？叫「平平安安」或「高高興興」？蔣萬安笑說，目前其實還有點時間，也期待大家可以給一些建議。

被網友稱太猛！2年還清1700多萬房貸、存款翻倍...蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安的財產申報，被網友質疑，蔣萬安僅花2年時間，就把1700多萬的貸款全部還清，淨資產還增加了3600多萬。蔣萬安今天表示，他一直以來，都是依法申報，大家所提到的這一筆債務數字變化，是他太太名下的一個擔保紀錄。

柯志恩與賴瑞隆民調差0.6個百分點 陳菁徽：因為都站在民意這邊

根據TVBS最新高雄市長民調，國民黨參選人柯志恩支持度39.7%、民進黨參選人賴瑞隆支持度40.3%，雙方僅有0.6個百分點微幅差距。國民黨立委陳菁徽表示，回應民意，民意就會跟著走；靠勢派系，民眾只會厭惡。在每一個議題上，柯志恩都站在民意這一方。

選戰暖身！謝龍介募款餐會預計席開50桌拚聲勢 陳亭妃深耕基層應戰

九合一大選來臨，台南市長選戰升溫，國民黨參選人謝龍介明晚將在新北舉辦首場募款餐會，預計席開50桌，展現藍軍團結翻轉台南氣勢；民進黨參選人陳亭妃則維持既有節奏，深耕基層、走訪社區與鄉親搏感情。藍綠雙方以大型造勢與深根基層的動靜策略，拉開台南選戰序幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。