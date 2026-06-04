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柯志恩與賴瑞隆民調差0.6個百分點 陳菁徽：因為都站在民意這邊
根據TVBS最新高雄市長民調，國民黨參選人柯志恩支持度39.7%、民進黨參選人賴瑞隆支持度40.3%，雙方僅有0.6個百分點微幅差距。國民黨立委陳菁徽表示，回應民意，民意就會跟著走；靠勢派系，民眾只會厭惡。在每一個議題上，柯志恩都站在民意這一方。
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針對TVBS高雄市長民調，柯志恩、賴瑞隆僅差距0.6%，陳菁徽說，這個結果，其實一點都不意外。每次她跟著柯志恩出席各種活動，民眾反映都非常熱情，排隊搶著拍照合影，遠遠看到柯志恩也會大喊「市長加油」、「堅定支持柯志恩」。因為柯志恩始終跟高雄市民站在一起，有志一同的感受，是真實、具體、很有感的。
陳菁徽表示，過去高雄接連爆出環境被破壞的議題，柯志恩不只站在前線發聲，也在中央修法處理問題，展現出解決問題的態度與能力；日前高雄教育現場出現憾事，身為教育專家的柯志恩，也用最快的速度提出修法建議，一個上午就串聯多數在野黨委員連署，敦促政府單位儘快處理問題。
陳菁徽強調，回應民意，民意就會跟著走。靠勢派系，民眾只會厭惡。在每一個議題上，柯志恩都站在民意這一方，一次兩次，一年數年後，大家不知不覺就愛上柯志恩，支持柯志恩，最後當然也會票投柯志恩。這個現象，也在這次民調當中展現出來，民眾對柯志恩的喜好度是高出對手，這在高雄真的是一個重要的指標。
陳菁徽總結，剩下不到半年的時間，高雄隊會繼續走遍基層，積極回應高雄市民的期待。這陣風，會越來越大，有志一同，翻轉高雄。
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