高雄選情白熱化…賴瑞隆、柯志恩最新一波民調趨近五五波 兩人回應了

TVBS民調中心公布高雄市長最新民調，民進黨參選人賴瑞隆支持度40.3％、國民黨參選人柯志恩支持度39.7％、雙方差距0.6個百分點，將較於一個月前另份民調，此次差距拉近許多，趨近五五波。柯志恩歸功近日不斷拋出政見讓市民有感。賴瑞隆說，唯有真正守護高雄產業、創造就業機會、推動城市轉型，才是獲得市民信任與支持的根本。

立委柯志恩表示，相較上次民調，這次距離又更拉近一些，甚至成為五五波，應該與她最近不斷拋出的母親節婦幼政策、勞工政策及 U-bike行人交通等政策有關，已讓市民漸漸認同；未來會持續努力，提出更多政策來解決高雄市民目前面對的挑戰，她就是尊重民調的結果，然後持續加油。

立委賴瑞隆表示，民調真正的目的是本於事實，作為選舉策略與民意判斷的參考依據，理性務實的高雄市民都很清楚，對城市未來的託付，並非偏離事實的數據，而是誰真正長期站在高雄這一邊，為高雄捍衛權益。

賴說，面對各種政治攻防，最重要的仍是回到市政本質，他會以高雄發展為優先、以市民利益為第一，認真審查中央總預算，並支持能守護國家安全、帶動國家產業升級的國防預算。

此份民調也顯示，高雄市長陳其邁的施政滿意度高達68.1％，柯志恩被問及未來是否延續陳其邁施政。

「政策應該不分顏色，只要是好的政策、對市民有感的政策，我們絕對會持續」柯志恩強調，陳其邁有好的政績，他的接棒者不一定要是民進黨的人，誰最能承接他的一些精神 ，把高雄帶向更國際的角度，那就是最適合的候選人，「我當然比另外一位候選人更符合這樣一個需求」。

「上報」5月5日公布委託山水民意調查公司進行的最新民調，賴瑞隆以47％領先國民黨柯志恩的30.7％，雙方差距為16.3個百分點，另有22.3％受訪者尚未表態。