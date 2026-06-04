快訊

「妳實在太麻煩了！」黃仁勳遭狂追簽名變臉 死亡凝視3秒畫面瘋傳

謝謝你們沒有忘記！88歲北京老母親的感動憶兒

畢典致詞惹議…校長脫口「趕快結束自己」 世新大學回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄選情白熱化…賴瑞隆、柯志恩最新一波民調趨近五五波 兩人回應了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
根據最新民調，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右二）40.3％、國民黨參選人柯志恩（右四）支持度39.7％、雙方差距0.6個百分點，市長陳其邁（右三）的滿意度68.1％。圖／高市府提供
根據最新民調，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右二）40.3％、國民黨參選人柯志恩（右四）支持度39.7％、雙方差距0.6個百分點，市長陳其邁（右三）的滿意度68.1％。圖／高市府提供

TVBS民調中心公布高雄市長最新民調，民進黨參選人賴瑞隆支持度40.3％、國民黨參選人柯志恩支持度39.7％、雙方差距0.6個百分點，將較於一個月前另份民調，此次差距拉近許多，趨近五五波。柯志恩歸功近日不斷拋出政見讓市民有感。賴瑞隆說，唯有真正守護高雄產業、創造就業機會、推動城市轉型，才是獲得市民信任與支持的根本。

2026九合一選舉

立委柯志恩表示，相較上次民調，這次距離又更拉近一些，甚至成為五五波，應該與她最近不斷拋出的母親節婦幼政策、勞工政策及 U-bike行人交通等政策有關，已讓市民漸漸認同；未來會持續努力，提出更多政策來解決高雄市民目前面對的挑戰，她就是尊重民調的結果，然後持續加油。

立委賴瑞隆表示，民調真正的目的是本於事實，作為選舉策略與民意判斷的參考依據，理性務實的高雄市民都很清楚，對城市未來的託付，並非偏離事實的數據，而是誰真正長期站在高雄這一邊，為高雄捍衛權益。

賴說，面對各種政治攻防，最重要的仍是回到市政本質，他會以高雄發展為優先、以市民利益為第一，認真審查中央總預算，並支持能守護國家安全、帶動國家產業升級的國防預算。

此份民調也顯示，高雄市長陳其邁的施政滿意度高達68.1％，柯志恩被問及未來是否延續陳其邁施政。

「政策應該不分顏色，只要是好的政策、對市民有感的政策，我們絕對會持續」柯志恩強調，陳其邁有好的政績，他的接棒者不一定要是民進黨的人，誰最能承接他的一些精神 ，把高雄帶向更國際的角度，那就是最適合的候選人，「我當然比另外一位候選人更符合這樣一個需求」。

「上報」5月5日公布委託山水民意調查公司進行的最新民調，賴瑞隆以47％領先國民黨柯志恩的30.7％，雙方差距為16.3個百分點，另有22.3％受訪者尚未表態。

2026九合一選舉 高雄市選舉 民調 柯志恩 賴瑞隆

延伸閱讀

柯志恩提「雄好騎」5大政策 打造健康低碳新港都：讓自行車不只是休閒工具

長期遭學生霸凌？國小教師墜樓震驚杏壇 柯志恩爆高雄「霸凌180件成案數0」

任內3度獲《遠見雜誌》五星市長肯定 陳其邁：榮耀屬於所有市民

評遠見調查結果 謝國樑：環保奪全國進步王、經濟就業表現亮眼

相關新聞

高雄選情白熱化…賴瑞隆、柯志恩最新一波民調趨近五五波 兩人回應了

TVBS民調中心公布高雄市長最新民調，民進黨參選人賴瑞隆支持度40.3％、國民黨參選人柯志恩支持度39.7％、雙方差距0.6個百分點，將較於一個月前另份民調，此次差距拉近許多，趨近五五波。柯志恩歸功近日不斷拋出政見讓市民有感。賴瑞隆說，唯有真正守護高雄產業、創造就業機會、推動城市轉型，才是獲得市民信任與支持的根本。

TVBS民調／高雄恐變天？柯志恩支持度39.7%僅輸賴瑞隆0.6個百分點

TVBS民調中心今天公布最新民調，關於高雄市長選戰，國民黨參選人柯志恩支持度39.7%、民進黨參選人賴瑞隆支持度40.3%，雙方僅有0.6個百分點微幅差距；而高雄市長陳其邁滿意度68.1%、不滿意度19.7%。

上海動物園小貓熊周末來台 取名平平、安安？蔣萬安笑回三字

台北上海雙城論壇簽下備忘錄，上海動物園小貓熊周末將抵台，台北市議員柳采葳下午在議會總質詢時問市長蔣萬安，要取什麼名字？市長有沒有想法？叫「平平安安」或「高高興興」？蔣萬安笑說，目前其實還有點時間，也期待大家可以給一些建議。

被網友稱太猛！2年還清1700多萬房貸、存款翻倍...蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安的財產申報，被網友質疑，蔣萬安僅花2年時間，就把1700多萬的貸款全部還清，淨資產還增加了3600多萬。蔣萬安今天表示，他一直以來，都是依法申報，大家所提到的這一筆債務數字變化，是他太太名下的一個擔保紀錄。

柯志恩與賴瑞隆民調差0.6個百分點 陳菁徽：因為都站在民意這邊

根據TVBS最新高雄市長民調，國民黨參選人柯志恩支持度39.7%、民進黨參選人賴瑞隆支持度40.3%，雙方僅有0.6個百分點微幅差距。國民黨立委陳菁徽表示，回應民意，民意就會跟著走；靠勢派系，民眾只會厭惡。在每一個議題上，柯志恩都站在民意這一方。

選戰暖身！謝龍介募款餐會預計席開50桌拚聲勢 陳亭妃深耕基層應戰

九合一大選來臨，台南市長選戰升溫，國民黨參選人謝龍介明晚將在新北舉辦首場募款餐會，預計席開50桌，展現藍軍團結翻轉台南氣勢；民進黨參選人陳亭妃則維持既有節奏，深耕基層、走訪社區與鄉親搏感情。藍綠雙方以大型造勢與深根基層的動靜策略，拉開台南選戰序幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。