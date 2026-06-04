選戰暖身！謝龍介募款餐會預計席開50桌拚聲勢 陳亭妃深耕基層應戰

九合一大選來臨，台南市長選戰升溫，國民黨參選人謝龍介明晚將在新北舉辦首場募款餐會，預計席開50桌，展現藍軍團結翻轉台南氣勢；民進黨參選人陳亭妃則維持既有節奏，深耕基層、走訪社區與鄉親搏感情。藍綠雙方以大型造勢與深根基層的動靜策略，拉開台南選戰序幕。

面對即將到來的台南市長選戰，謝龍介上月透過社群平台公布募款餐會訊息，儘管活動地點設在新北市板橋，台南市議會國民黨團仍將由書記長林燕祝率隊，帶領共18名黨籍市議員及參選人北上力挺，展現黨內團結氣勢。

謝龍介表示，目前預計席開50桌，支持者響應熱烈已超出預期，未來也將在台南規畫舉辦募款餐會，餐券價格初步規畫為每張1萬元，但相關時程尚未敲定。

他也強調，接下來將強化與黨籍參選人的合作，擴大文宣曝光及路口拜票力道，同時持續推動藍白合作，整合在野力量，爭取更多選民支持，力拚翻轉台南政治版圖。

針對國民黨謝龍介舉辦大型募款餐會、啟動選戰活動一事，民進黨台南市長參選人陳亭妃不予評論。她指出，團隊對於選戰有既定節奏與規畫，後續將依步調進行系列選舉活動。

陳亭妃自5月中成立「陳亭妃醫界大聯盟後援會」後，仍持續以基層走訪為主軸，深入地方與鄉親互動、培養感情。適逢端午節將至，陳亭妃也積極走入社區，與地方鄉親及支持者一同包粽、提前歡慶節慶氛圍。