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「大嘉義起來搞軌」看板高掛 黃敏惠喊話：別讓嘉義成高鐵聯外孤兒

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府上午在火車站旁「嘉義之心城市願景館」，高掛「大嘉義起來搞軌」大型看板，呼籲中央盡速核定高鐵嘉義站聯外軌道建設，落實交通平權。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在火車站旁「嘉義之心城市願景館」，高掛「大嘉義起來搞軌」大型看板，呼籲中央盡速核定高鐵嘉義站聯外軌道建設，落實交通平權。圖／嘉市府提供

嘉義市政府上午在火車站旁「嘉義之心城市願景館」，高掛「大嘉義起來搞軌」大型看板，呼籲中央盡速核定高鐵嘉義站聯外軌道建設，落實交通平權。年底市長選戰，市長黃敏惠繼高喊「沒輕軌沒選票」，又出新招高掛看板，開嗆中央，讓人嗅到濃濃選戰味。

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市長黃敏惠強調，高鐵嘉義站聯外軌道是中央早年承諾的重要建設，但地方已等待超過21年，至今仍未見具體進展，嘉義成為全台唯一沒有軌道系統連接市區的高鐵站。交通部早在高鐵興建初期便完成高鐵嘉義站聯外輕軌可行性研究，並預留路廊用地；行政院2005年核定BRT方案時，也明確要求交通部依運量成長適時提出輕軌計畫。然而，高鐵嘉義站與台鐵嘉義站年運量已突破1400萬人次，聯外軌道建設卻遲未實現。

黃敏惠表示，現行BRT雖具運輸功能，但本質仍屬公車系統，已難因應未來區域發展需求。高鐵嘉義站聯外軌道不只是交通工程，更攸關嘉義縣市共同生活圈整合、產業升級與區域競爭力提升，具高度必要性與急迫性。

她指出，全台高鐵各站聯外軌道建設皆由中央主導，包括高鐵南港、台北、板橋、苗栗、台中及左營站與台鐵共站或共構，桃園站有機場捷運串聯，新竹站透過六家支線、台南站透過沙崙支線連接市區，彰化與雲林也陸續推動相關軌道計畫，唯獨嘉義站至今缺乏軌道運輸系統銜接市區。

市府認為，隨著南部科技產業廊帶成形及行政院推動「大南方新矽谷」計畫，嘉義正處於產業轉型與城市升級的重要階段。若能儘速完成高鐵嘉義站聯外軌道建設，將有助串聯產業、觀光、醫療與生活機能，成為帶動大嘉義發展的重要引擎。

事實上，4月25日行政院長卓榮泰南下嘉市視察西區全民運動館時，黃敏惠也當面爭取高鐵與台鐵間聯外輕軌建設，希望中央盡速核定約372億元經費，推動嘉義邁向「五軌聯運」新時代。黃敏惠當時指出，高鐵嘉義站聯外輕軌路廊與用地均已保留，具備推動條件，未來可整合台鐵、高鐵、糖鐵、輕軌及 阿里山林業鐵路 ，形成完整軌道運輸網絡，帶動阿里山觀光及區域均衡發展。

對此，卓榮泰回應，中央已將軌道建設納入「均衡台灣」政策方向，未來將投入龐大資源推動相關計畫，並盼透過財政收支劃分法修正，增加中央財政彈性，加速重大交通建設推展。不過，黃敏惠認為中央回應仍不夠具體，除當面遞交當年行政院函文資料外，也再次呼籲中央盡速拍板高鐵嘉義站聯外軌道計畫。她強調，高鐵嘉義站聯外軌道不只是交通建設，更象徵交通平權與國土均衡發展，盼中央正視地方長年期待，讓嘉義不再成為高鐵聯外運輸的「孤兒」。

嘉義市政府上午在火車站旁「嘉義之心城市願景館」，高掛「大嘉義起來搞軌」大型看板，呼籲中央盡速核定高鐵嘉義站聯外軌道建設，落實交通平權。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在火車站旁「嘉義之心城市願景館」，高掛「大嘉義起來搞軌」大型看板，呼籲中央盡速核定高鐵嘉義站聯外軌道建設，落實交通平權。圖／嘉市府提供

嘉義市政府上午在火車站旁「嘉義之心城市願景館」，高掛「大嘉義起來搞軌」大型看板，呼籲中央盡速核定高鐵嘉義站聯外軌道建設，落實交通平權。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在火車站旁「嘉義之心城市願景館」，高掛「大嘉義起來搞軌」大型看板，呼籲中央盡速核定高鐵嘉義站聯外軌道建設，落實交通平權。圖／嘉市府提供

嘉義市政府上午在火車站旁「嘉義之心城市願景館」，高掛「大嘉義起來搞軌」大型看板，呼籲中央盡速核定高鐵嘉義站聯外軌道建設，落實交通平權。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在火車站旁「嘉義之心城市願景館」，高掛「大嘉義起來搞軌」大型看板，呼籲中央盡速核定高鐵嘉義站聯外軌道建設，落實交通平權。圖／嘉市府提供

嘉義市政府上午在火車站旁「嘉義之心城市願景館」，高掛「大嘉義起來搞軌」大型看板，呼籲中央盡速核定高鐵嘉義站聯外軌道建設，落實交通平權。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在火車站旁「嘉義之心城市願景館」，高掛「大嘉義起來搞軌」大型看板，呼籲中央盡速核定高鐵嘉義站聯外軌道建設，落實交通平權。圖／嘉市府提供

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