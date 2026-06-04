被網友稱太猛！2年還清1700多萬房貸、存款翻倍...蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安的財產申報，被網友質疑，蔣萬安僅花2年時間，就把1700多萬的貸款全部還清，淨資產還增加了3600多萬。蔣萬安今天表示，他一直以來，都是依法申報，大家所提到的這一筆債務數字變化，是他太太名下的一個擔保紀錄。

蔣萬安今天赴議會總質詢，媒體問蔣，最近網友挖出財產申報，兩年內還清1700多萬，淨資產還多3600多萬？蔣說，過往他的財產申報都是手動申報，去年介接監察院自動申報系統後，發現沒有這一筆債，後來跟監察院確認，這一筆連帶保證及抵押擔保，是不被定義為個人債務，所以就依照相關程序規定，進行更正。